Абдулрашид Садулаев

7 августа в Токио пройдет финальный поединок за золото Олимпиады в вольной борьбе в категории до 97 килограммов. Дагестанский боец Абдулрашид Садулаев сразится с американцем Кайлом Снайдером. Россиянин уже выигрывал в Рио-де-Жанейро. Почему он снова достоин победы?

За пять лет между Играми Садулаев выиграл четыре европейских и два мировых турнира. За манеру борьбы - в первую очередь за неукротимый стиль и силу - он получил псевдоним "Танк", или "Русский Танк". Физическое превосходство дагестанец развил в горах, где не только тренируется. Так, перед прошлой Олимпиадой дедушка попросил внука вспахать твердую почву. И вы только посмотрите, как ему это удается!

- Мама боялась, что меня сильно травмируют в спортзале. Она хотела, чтобы я учился в медицинском институте, стал врачом, доктором медицинских наук, - говорил Садулаев. - Но отец, видя мои успехи, все-таки предоставил право выбирать между спортом и учёбой. Я, естественно, выбрал спорт.

Мечтой спортсмена было олимпийское золото, которое он загадал еще в школе. Тогда учительница рекомендовала ему как можно больше времени проводить в зале - не менее 5 часов в день. И это было непросто из-за дороги! В Махачкале на занятия уходили круглые сутки. Но оно того стоило.

Сейчас Садулаев - кумир в Дагестане. Кроме официальных наград - двух орденов "За заслуги перед Республикой Дагестан", есть и неформальное признание. По данным сервиса Findclone, у борца больше сотни клонов во ВКонтакте (то есть, больше ста аккаунтов разместили у себя фото Садулаева). И это далеко не фейки спортсмена.

Россиянину предстоит очень тяжелый поединок с принципиальным соперником из США. Они встречались уже, как минимум, дважды на мировой арене. В первом бою победил американец, во втором - наш соотечественник. Что будет в этом финале - увидим после полудня.