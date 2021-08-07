Гаджимурад Рашидов

Полуфинальные схватки на Олимпиаде в категории до 65 килограммов расстроили российских болельщиков. Дагестанский спортсмен Гаджимурад Рашидов проиграл японцу Такуто Отогуро и отказался жать ему руку. Причина проста - соперник, получив три очка, тянул время и даже получил предупреждение.

- Рашидов в себя не поверил. За шесть минут он не сделал ни одну попытку. Когда сделал контратаку, сначала два балла дали, а потом забрали. Завтра еще хотелось бы, чтобы бронза была у Гаджимурада Рашидова. Любая медаль — на вес золота. Не каждый выдерживает накал Олимпийских игр, - прокомментировал бой тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

У Рашидова была подобная ситуация на чемпионате мира. Дважды он останавливался в шаге от золота. И потому он радовался победе на турнире в Нур-Султане.

- Когда ты получил травму, не испугался, что из-за этого могут быть какие-то проблемы?

- Нет. Было тяжело, но там один балл оставался [до досрочной победы].

Потому на следующей Олимпиаде у Рашидова будет дополнительная мотивация для победы.

- Я мечтаю подарить олимпийскую медаль своему отцу. Он это заслужил! Не знаю, смогу ли я сделать столько для своих сыновей, сколько он сделал для нас с братом, - признался в одном из интервью Рашидов.

Среди наград Рашидова - четыре золота на чемпионате России и два на чемпионате Европы. Кроме того, в 2019 году в Китае он взял первое место на Всемирных играх военнослужащих, представляя ЦСКА.