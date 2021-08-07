Наплевала на прогнозы и взяла золото: в Марию Ласицкене не особо верили из-за полученной перед Олимпиадой травмы

Мария Ласицкене доказала всем, что лучше нее нет никого Фото: REUTERS

Прыгунья в высоту из Кабардино-Балкарии выиграла золото Олимпиады в Токио-2020. Единственная в истории трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене доказала всем, что лучше нее нет никого. Результат нашей легкоатлетки – 2,4 метра. Соперница из Австралии Никола Макдермотт, взявшая серебро, прыгнула на 2 см ниже.

Травму прыгунья получила в мае 2021 года на тренировке Фото: REUTERS

Триумф Ласицкене показала назло всем спортивным аналитикам, поставившим на ней крест из-за травмы задней поверхности бедра. Ногу Мария повредила в мае 2021 года. Однако ее это не лишило уверенности в том, что на летних Олимпийских играх в Токио она будет первая.

Родилась легкоатлетка в городе Прохладный. В это трудно поверить, но чемпионка росла слабой девочкой, испытывавшей серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Не чудо, а только упорство и вера в себя помогли Маше стать самой знаменитой в мире прыгуньей в высоту.

Фото: lasitskene.maria

Первый тренер Геннадиий Габриелян готовил Ласицкене в Кабардино-Балкарии по особенной методике: тренировал не только тело, но и подсознание. Учил ментальным установкам и запрещал смотреть трансляции соревнований по легкой атлетике, чтобы она не перенимала технику других атлетов.

На Международном уровне Мария выступила в 16 лет. Она взяла серебро на юношеском чемпионате мира в Барселоне и Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Финляндии. Уже тогда россиянка прыгала в высоту 1,85 метра. А через год на летних юношеских Олимпийских играх в Сингапуре Мария показала результат 1,89 метра, став обладателем золотой медали.

Фото: lasitskene.maria

Ласицкене уверенно брала новые высоты, побеждая на самых престижных соревнованиях. В 2011 году легкоатлетка побила мировой рекорд (в помещении среди юниоров), считавшийся недостижимым 16 лет (!). Мария прыгнула в высоту 1,97 метра.

В последующие три года спортсменка победила в XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани, в Континентальном кубке IAAF в Марракеше и на чемпионате Мира в Сопоте. В 2015-м Ласицкене стала чемпионкой мира уже во взрослой категории с результатом 2,1 метра.

Фото: lasitskene.maria

Затем россиянка выиграла два чемпионата Европы, победила на VII Всемирных военных играх в Китае и защитила титул чемпионки мира. Еще Мария – рекордсменка Бриллиантовой лиги в Лозанне как по высоте прыжка, так и по количеству побед. В прошлом году прыгунья установила личный рекорд, выступив в помещении с результатом 2,05 метра.

Известный в России спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает Ласицкене одной из лучших спортсменок страны.