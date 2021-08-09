Из труб завода в Лермонтове повалил черный вонючий дым. Выяснили, что случилось

Горожане писали в сети, что из труб Гидрометаллургического завода в городе Лермонтове валит густой черный дым

Жители города Лермонтов Ставропольского края накануне пожаловались в сети на то, что из труб Гидрометаллургического завода валит густой черный дым.

— Неужели нельзя было оповестить жителей близлежащих городов, чтобы люди не переживали, — писали обеспокоенные горожане в сети.

— Как будто старые калоши сожгли, вонь такая (орфография и пунктуация автора сохранены);

— Какой вред нанесен экологии региона, пока неизвестно. Но мы все чаще стали замечать невыносимый запах, — писали очевидцы под видео в сети.

В пресс-службе завода прокомментировали этот инцидент. Так, 9 августа в городе Лермонтове была прекращена подача газа для проведения плановых ремонтных работ на газопроводе.

— В связи с этим, 8 августа ТЭЦ Алмаз Энерго (ЗАО «ЮЭК») перешла на временное сжигание резервного вида топлива – мазута, с целью поддержания непрерывного снабжения жителей города электроэнергией, — сообщили сайту stav.kp.ru.

Местные жители были обеспокоены, увидев в сети видео с черным дымом из труб ЗАО «ЮЭК». Тем не менее, в использовании мазута в качестве резервного вида топлива нет ничего особенного, - объясняют специалисты.

— Это самая обычная практика, применяемая большинством ТЭЦ и ТЭС страны во время невозможности использования природного газа. Кроме того, предусмотрены и все разрешения в области нормирования выбросов. В связи с отключением газа мы (ТЭЦ ЗАО «ЮЭК») переходили на мазут. Во время нагрева котла внутри него может откладываться сажа, представляющая собой чистый углерод – инертное вещество, не несущее никакой угрозы для окружающей среды. Далее сажа некоторое время выгорала. Через час все было нормально, дым прекратился, — рассказал генеральный директор Алмаз Энерго (ЗАО «ЮЭК») Сергей Сенников.

Сейчас ТЭЦ продолжает работать на мазуте. После 20 часов должны подать газ, вновь перейдут на него.

— Для обеспечения экологической безопасности и снижения нагрузки на атмосферный воздух предприятием еще в предыдущие годы принят ряд мер. Так, используется специальное оборудование, установлены кислородомеры, а также обеспечен постоянный контроль выбросов с помощью инструментальных замеров, — рассказали сайту stav.kp.ru в пресс-службе Гидрометаллургического завода города Лермонтов.