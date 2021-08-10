Задержаны бывшие глава правительства Северной Осетии и министр туризма региона

Сергей Такоев. Фото: СКР

Главное следственное управление СКР начало расследование уголовного дела о растрате денег из бюджета Северной Осетии. Подозреваемые - высокопоставленные чиновники, сказано в сообщении ведомства.

- По подозрению в совершении этого преступления задержаны бывшие Председатель Правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО «ОЗАТЭ» Аида Габараева, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В домах подозреваемых проходят обыски.

Сергей Такоев возглавлял правительство Северной Осетии с 2012 по 2015 год. В политической жизни республики мужчина с 2005 года, когда возглавил администрацию президента и правительства Северной Осетии. До этого занимался банковской, предпринимательской и спортивной деятельностью.

Отметим, что Такоев уже был под следствием. Его обвиняли в растрате средств на местный ФК «Алания» за счет ликвидации полка по охране административной границы с Ингушетией. После нескольких лет судебных разбирательств он был оправдан. Кроме того, мужчина получил компенсацию в 2,8 млн рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

А в январе 2008 года на Такоева совершили покушение. Он остановился у киоска, чтобы купить газеты. Как только мужчина вышел из машины, прозвучали два выстрела. Одна пуля задела жизненно важные органы. Спас чиновника его водитель, который быстро привез пострадавшего в больницу. Через год киллеров устранили, но заказчика установить так и не удалось.