Чума вернулась: спустя 15 лет в горах КЧР у сусликов выявили опасную болезнь

До ликвидации эпизоотических проявлений населению рекомендовали ограничить в этих местах туристическую, исследовательскую и поисковую деятельность Фото: Андрей АБРАМОВ

В горных урочищах Карачаевского района Карачаево-Черкесии зафиксирована активизация природного очага чумы. Об этом сайту stav.kp.ru сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по КЧР.

Так, специалисты противочумной станции КБР на территории труднодоступных горных урочищ Эникол и Битюк-Тюбе среди популяции сусликов выделили основные штаммы чумного микроба. Это свидетельствует об окончании межэпизоотического периода, который длился более 10 лет.

Проще говоря, межэпизоотический период - это широкое распространение инфекционной болезни среди одного или многих видов животных на значительной территории. Причем следует отличать от энзоотии, значительно превышающее уровень заболеваемости.

По словам специалистов, последняя эпизоотия чумы среди сусликов на территории КЧР была зарегистрирована в 2007 году. При этом последние заболевания чумой среди людей на территории республики отмечались более века назад.

Немного из истории:

Современные исследователи чумы утверждают, что на территории современных Калмыкии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии существуют природные очаги этого опасного заболевания. Инфекция так же могла быть занесена на Северный Кавказ из Османской империи в результате активных торговых контактов. Именно оттуда возбудитель болезни попал в Москву в 1770 году, что вызвало страшную эпидемию чумы в городе.

- Специалисты усилили профилактические мероприятия, чтобы инфекция не распространилась за пределы этих малодоступных горных территорий. И, самое главное, чтобы в процесс не были вовлечены люди, использующие эти места для хозяйственной деятельности или для охоты, - прокомментировали в ведомстве.

До ликвидации эпизоотических проявлений населению рекомендовали ограничить в этих местах туристическую, исследовательскую и поисковую деятельность.

Ранее «КП» писала, что ученые нашли следы возбудителя чумы - бактерии Yersinia pestis - в черепе охотника-собирателя, захороненного на территории Латвии. Обнаруженному штамму опасного заболевания порядка пяти тысяч лет.