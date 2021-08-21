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Происшествия21 августа 2021 17:10

Спасение гида, провалившегося в 15-метровую трещину на Эльбрусе, попало на видео

В операции участвовали профессиональные спасатели и туристы
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
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Фото: УМЧС по КЧР

Фото: УМЧС по КЧР

На склоне Эльбруса спасли гида из Санкт-Петербурга, который провалил в трещину. Мужчина пролетел вниз больше 15 метров - что равносильно высоте пятиэтажного дома. Об инциденте рассказывает пресс-служба УМЧС по Карачаево-Черкесии.

Мужчина показывал группе альпинистов красоты Эльбруса и во время восхождения натолкнулся на расщелину. От неминуемой гибели гида спасли его попутчики - они быстро прибежали к спасателям и позвали их на помощь. На место прибыла группа Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда имени Дзераева.

- Сотрудники МЧС с помощью альпинистского снаряжения извлекли мужчину из трещины, после чего на санях «акья» спустили вниз, - сообщает пресс-служба УМЧС по Карачаево-Черкесии.

По ролику операции видно, что сначала спасатели вытащили рюкзак гида, а потом и его самого. Судя по всему, в операции участвовали все члены туристической группы - они помогали тащить гида из пропасти. От отряда участвовали четыре человека - Николай Беспалый, Игорь Леденев, Азамат Аксалов и Рустам Кулов.

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Видео: УМЧС по КЧР

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