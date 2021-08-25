Пятигорский «Импульс» - стратегия успеха

Сергей Кузьменко несколько лет назад решил вернуться в Пятигорск - на родной «Импульс» Фото: Евгения СОКОРЕВА

В 1998 году на заводе «Импульс» было принято решение о производстве пьезозажигалок. Тогда многие предприятия, чтобы выжить, переходили на выпуск ширпотреба, выпустили 10 тысяч штук.

Но гендиректор «Импульса» Сергей Кузьменко быстро понял - не наше! Выпускать надо то, что получается лучше всего и имеет серьезную перспективу, - высокотехнологичное оборудование радиационного контроля.

В 2002 году Сергей Кузьменко был приглашен на работу в Москву на должность руководителя крупного научного института в области производства боеприпасов, но несколько лет назад решил вернуться в Пятигорск - на родной «Импульс».

Главные заказчики «Импульса»- ГК Росатом и Минобороны РФ. Фото: пресс-служба завода «Импульс»

С тех пор много воды утекло, но главный принцип: «Мы производим качественную продукцию высокого технического уровня» - позволил, в условиях серьезной конкуренции, жестких требований заказчика и российского законодательства, выжить и развиться в одно из ведущих предприятий своей отрасли. Хотя те пьезозажигалки работают до сих пор!

- Как-то эксперт из зарубежной компании по контролю качества (TUV NORD) сказал мне: «Да вы скоро обанкротитесь, если продолжите выпускать такие надежные приборы!» - вспоминает Сергей Иванович. - И он был в чем-то прав. В Европе, примерно с 2000 года, выпускают все со сроком эксплуатации 5 лет, начиная с утюгов и заканчивая автомобилями. И такой подход верен с экономической точки зрения. Но у нас все же немного другой путь - востребованный для атомной и военной промышленности, что важно. Ведь главные наши заказчики - ГК Росатом и Минобороны РФ. Генератором потребностей у нас является законодательство, а качество и надежность все еще дают конкурентные преимущества.

- Вы запустили проект по выходу на ведущие позиции в области радиационного контроля. Зачем, если ваши приборы и так топовые?

- Конкуренты не дремлют. Их стало больше, чем нужно в нашей области. Поэтому мы решили в очередной раз кардинально модернизировать продукцию. Например, использовать новый материал графен, который существенно улучшает технические характеристики приборов. Также наши специалисты, используя современную методику искусственного интеллекта, разработали новый спектрометр, который определяет любой инертный радиоактивный газ, в том числе в смеси других газов. Есть и другие наработки.

Сейчас мы подали заявку на участие в конкурсе Минпромторга. Если все удастся и мы получим финансовую поддержку от государства, проект реализуем быстрее. Но он будет реализован в любом случае, старт дан в июле этого года, вопрос только во времени достижения цели.

В 2021 году «Импульс» достиг рекордной за 15 лет выручки за год - более 500 миллионов рублей. Фото: пресс-служба завода «Импульс»

- Каков главный критерий? Что значит стать компанией № 1 в России по производству средств радиационного контроля?

- Главный критерий, конечно, - количество выпускаемой продукции, заказов. Выручка предприятия в этом году - свыше 500 млн рублей. Это лучший результат за 15 лет. Но дело в том, что еще год назад мы планировали выйти на миллиард - помешала пандемия. Так что мы реально оцениваем свои возможности. Потенциал огромен. Но чтобы выйти на другой уровень, необходимо расширять сбыт. И такая задача стоит. Цель - не только поставлять нашу продукцию на отечественные АЭС, как мы и делаем, но и на иностранные. Почему бы и нет? Это сложно, но возможно. Особенно, когда приборы от «Импульса» будут существенно превосходить аналоги за счет применения в производстве инновационных материалов и технических решений.

- Сергей Иванович, тем не менее, ваше предприятие и сейчас на высоте - пример для многих. В чем причина успеха?

- Наш фундамент - упор на экономику знаний, собственные разработки, наличие лицензий на работу в области безопасности атомных станций. И, конечно, сотрудники «Импульса». Хотя смена поколений идет непросто - кадров не хватает, нет среды для их взращивания. Поэтому пришлось открыть КБ в Таганроге, а недавно - механическое производство в Пензе. Отдел менеджмента и бухгалтерия располагаются в Москве.

- И все же «Импульс» останется гордостью Кавминвод, а теперь станет и центром реализации большого проекта.

- Безусловно. Скажу больше - успешное будущее строят на уважении к прошлому, своим корням. А «Импульс» - это большая история. Люди, которые его создавали, - настоящие победители. Недавно мы организовали в СМИ цикл статей о наших заводчанах-ветеранах ВОВ. Планируем сделать такой же цикл об орденоносцах «Импульса». В эпоху двойной морали очень важно сохранить и передать молодым правду о войне, нашем советском времени, откуда все начиналось. В этом тоже стратегия успеха.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Выжить «Импульсу» в непростые 1990-е помогли… дефолт 1998 года и Украина. Руководители украинской АЭС буквально накануне экономического кризиса настояли, чтобы контракт на поставку приборов контроля был заключен в долларах. За ночь дефолта стоимость продукции завода выросла в 4 раза! На вырученные деньги «Импульс» открыл собственное конструкторское бюро и рассчитался со всеми долгами.