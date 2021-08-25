«Профитэкс»: европейское качество по доступной цене

Машиностроительный завод планомерно наращивает производственные мощности. Фото: пресс-служба завода «Профитэкс»

Пятигорский машиностроительный завод «Профитэкс» занимает лидирующие позиции на российском рынке среди производителей фасовочно-упаковочного оборудования для пищевой промышленности. Завод предлагает комплексные решения для предприятий различных отраслей, и сегодня среди партнеров «Профитэкс» - производства молочной, мясной, рыбной, аграрной, косметической промышленности и нефте- и бытовой химии.

Широкая линейка выпускаемого заводом оборудования включает в себя линии розлива, фасовочные автоматы, машины групповой упаковки готовой продукции, станции смешивания продуктов, накопительные столы, этикетировщики и другое оборудование, позволяющее предприятиям оптимизировать процесс производства. Ассортимент выпускаемого оборудования постоянно расширяется. На данный момент он включает в себя порядка 40 направлений, основными из которых являются: фасовка в пластиковый стакан/ведро/контейнер, полиэтиленовую пленку, ламистерную тару, брикет; розлив в бутылку/банку (ПЭТ, стекло, металл), картонные пакеты типа пюр-пак и флоу-пак; групповая упаковка в трэй-короба и термоусадочную пленку; нанесение самоклеющейся и полипропиленовой этикетки, а также лазерная маркировка готовой продукции.

Специалисты завода готовы разработать эксклюзивное оборудование по желанию заказчика. Фото: пресс-служба завода «Профитэкс»

Решаются на заводе и поставленные ранее государством задачи по импортозамещению оборудования: здесь были разработаны и поставлены на серийный выпуск фасовочные автоматы в полиэтиленовую пленку с асептическим розливом. Такой розлив позволяет увеличить сроки хранения, упростить транспортировку большого объема продукта на дальние расстояния и, что немаловажно, сохранить первоначальные показатели продукции - аромат и вкус.

Сегодня «Профитэкс» предоставляет полный спектр услуг - от разработки проекта до пусконаладочных работ и дальнейшего гарантийного обслуживания. Специалисты машиностроительного завода готовы также разработать эксклюзивное оборудование по желанию заказчика с учетом особенностей продукта.

Оборудование «Профитэкс» выбирают не только российские предприятия, но и производители продукции в других странах. Фото: пресс-служба завода «Профитэкс»

Машиностроительный завод планомерно наращивает производственные мощности, закупает новейшее оборудование, станки и металлообрабатывающие центры с числовым программным управлением, центры лазерной резки металла, гибочные прессы.

Оборудование «Профитэкс» выбирают не только российские предприятия, но и производители продукции в странах СНГ и дальнего зарубежья - всего в 17 странах. Фасовочные автоматы ничуть не уступают в качестве и надежности аналогам европейского производства, а конкурентоспособная цена позволяет занимать выгодную позицию на зарубежном рынке.

Только за последний год, с июня 2020-го по июнь 2021 года, завод выпустил более 25 единиц оборудования для зарубежных стран. Еще несколько проектов находятся в стадии разработки