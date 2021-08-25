Компания «ЕвроХим» отмечает свой юбилей

В России и за ее пределами холдинг известен не только качественной и востребованной продукцией, но и добрыми делами. Фото: пресс-служба «ЕвроХим»

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко продолжает подготовку к своему 20-летнему юбилею. В Невинномысске праздничные мероприятия пройдут в сентябре.

В компании не только всегда активно поддерживали различные социально значимые проекты, но и создавали свои. И в юбилейный год холдинг запустил масштабную программу «20 добрых дел «ЕвроХима».

Активисты, молодые специалисты и просто неравнодушные сотрудники предприятий химического холдинга от Ковдора до Невинномысска и от Усолья до Кингисеппа делают добрые дела для своих земляков. Какой станет помощь, каждый решает самостоятельно, а самым активным волонтерам в конце года вручат почетную награду - «Хрустальную гранулу».

В юбилейный год холдинг запустил масштабную программу «20 добрых дел «ЕвроХима». Фото: пресс-служба «ЕвроХим»

И уже в первые месяцы стало понятно, что дел будет далеко не 20, а намного больше. Активисты сажают деревья, помогают восстанавливать захоронения участников Великой Отечественной войны, поддерживают ветеранов, не оставляют без заботы социально незащищенных граждан.

Параллельно с программой продолжаются и повседневные добрые дела «ЕвроХима», благодаря которым развивается и экономика нашей страны, и социальная сфера.

ПОБЕДИТЬ ПАНДЕМИЮ МОЖНО ТОЛЬКО ВМЕСТЕ

Еврохимовцы с самого начала пандемии не остались в стороне. Например, во время локдауна добровольцы «Невинномысского Азота», входящего в Группу «ЕвроХим», помогали пожилым людям, тем, кто оказался в самоизоляции, доставляли продуктовые наборы в рамках акции «Доброе сердце!», поздравляли ветеранов в преддверии Дня Победы.

А еще они передавали медицинским и жилищно-коммунальным учреждениям средства защиты и дезинфекции, в том числе десятки тысяч многоразовых масок, защитные костюмы, перчатки. Большинство инициатив еврохимовцы реализовали совместно с ОНФ в рамках акции «Мы вместе». Работу волонтеров высоко оценили Президент России Владимир Путин.

Завод приобрел для промышленной столицы Ставрополья 20 тонн дезинфицирующего раствора для обработки улиц и общественных пространств и специальный аппарат высокого давления, который может использоваться и для обеззараживающей обработки, и для общих нужд ЖКХ.

Этим летом компания «ЕвроХим» пожертвовала 5 млн рублей больнице Невинномысска. На эти деньги приобретаются функциональные медицинские кровати и современный наркозно-дыхательный аппарат для пациентов с коронавирусом. Аппарат можно использовать не только для искусственной вентиляции легких, но и дозированной подачи наркоза и обезболивающих во время операций. Кроме того, его можно применять для мониторинга жизненно важных показателей пациента. Функциональные медицинские кровати помогут максимально облегчить постельный режим для тяжелобольных.

А недавно на «Азоте» объявили о начале производства медицинского кислорода. В феврале этого года завод получил лицензию Министерства промышленности и торговли РФ на производство лекарственных средств для медицинского применения. Содействие и помощь в этом вопросе предприятию оказало руководство края.

Еврохимовцы с самого начала пандемии не остались в стороне. Фото: пресс-служба «ЕвроХим»

После комплексной фармацевтической экспертизы Минздрав России включил выпущенный невинномысским заводом медицинский кислород в госреестр лекарственных средств для медицинского применения. Теперь предприятие имеет право поставлять его в больницы.

Как рассказали на «Азоте», мощность установки по производству кислорода - 4 тонны в сутки. Следить за соответствием фармацевтического продукта всем необходимым нормам будет сотрудник с медицинским образованием, которого специально для этого приняли в штат.

Социальную значимость такой инициативы переоценить невозможно, ведь медицинский кислород способен спасти жизни тысячам пациентов. Задачу по организации в крае собственного производства медицинского кислорода в конце прошлого года поставил губернатор Владимир Владимиров.

ДАТЬ СТАРТ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

В холдинге всегда особое внимание уделяли молодым кадрам. А еще руководство поддерживает талантливую молодежь со школьной скамьи.

1 сентября на базе лицея № 6 в Невинномысске откроются ЕвроХим-классы Фонда Андрея Мельниченко. В них для старшеклассников будут проходить дополнительные занятия по физике, математике и химии.

Ребята смогут заниматься в современных оборудованных лабораториях Центра детского научного и инженерно-технического творчества и детском технопарке «Кванториум», созданных по инициативе Фонда Андрея Мельниченко при активном участии администрации Невинномысска и «ЕвроХима», а также в Невинномысском химико-технологическом колледже и в Невинномысском технологическом институте (филиале) СКФУ. К слову, оборудование в «Кванториум» приобреталось в рамках нацпроекта «Образование».

Кстати, на базе этих учебных заведений в ЕвроХим-группах Фонда Андрея Мельниченко можно получить среднее специальное и высшее образование по специальностям «Химическая технология неорганических веществ», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» или «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». При этом студенты технологического института будут обучаться не только в Невинномысске, но и Москве - на базе Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева.

Окончив ЕвроХим-классы, юноши и девушки смогут поступить на требованные для «ЕвроХима» специальности. Сотрудникам минерально-химического холдинга, для которых компания стала первым местом работы после вуза, присваивается статус «молодой специалист» и в течение трех лет оказывается комплексная материальная поддержка и помощь в приобретении жилья. Так что у талантливой молодежи есть все возможности для дальнейшего обучения, профессионального роста.

Кстати, в начале лета ученики невинномысского детского технопарка «Кванториум» заняли призовое место на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и проектных работ детских команд. Более 100 команд со всей России защищали свои работы на заключительном этапе конкурса, проходившем в формате ВКС. Команда невинномысских школьников «ЭкспоБио.26», в состав которой вошли Надежда Гаврилова, Юрий Макаров и Георгий Цыганок, представила научно-исследовательскую рабту «Влияние наночастиц меди на прорастание семян фасоли обыкновенной».

В холдинге всегда особое внимание уделяли молодым кадрам. Фото: пресс-служба «ЕвроХим»

«Сегодня в сельском хозяйстве широко применяют различные вещества для борьбы с болезнями растений, которые приводят к загрязнению почвы. Ионы меди в соединении с водой - это обычный элемент, который даже при остаточных проявлениях в плодах и почве не опасен для здоровья человека», - объяснил Юрий Макаров.

Работа учеников Наноквантума была высоко оценена членами жюри и заняла достойное место среди призеров конкурса.

ЭФФЕКТИВНО И ВЫГОДНО

Если продолжить сельскохозяйственную тему, то нужно упомянуть, что «ЕвроХим» окажет дополнительную поддержку российскому АПК до завершения осенних полевых работ. Ранее в компании решили заморозить цены на основные виды минеральных удобрений до конца октября 2021 года. А теперь «ЕвроХим» предоставит скидки в 10% к рыночной цене для крестьянских (фермерских) и овощеводческих хозяйств, которые понесли ущерб из-за погодных аномалий этого года - засух, наводнений, пожаров. Более того, скидку в 5% получат все фермерские хозяйства. Такая же скидка предусмотрена для сельскохозяйственных предприятий на выращивание овощей открытого грунта - так называемого «борщевого набора». Все это стало результатом договоренности правительства РФ и производителей удобрений.

Скидки распространяются на основные удобрения, которые используются аграриями в период осенних посевных работ - аммофос, удобрения NPK и аммиачную селитру.

В ближайшее время «ЕвроХим» планирует инвестировать 4,5 млрд рублей в развитие «Невинномысского Азота», что позволит создать на предприятии 86 дополнительных рабочих мест. Компания намерена выпускать здесь современные минеральные удобрения: нитрат калия и хлорид аммония. Нитрат калия, ценное водорастворимое удобрение, содержит два питательных элемента - азот и калий.А хлорид аммония будет сопутствующим продуктом при его производстве. Он предназначен для нейтральных и щелочных почв.

Благодаря новому направлению краевая казна до 2035 года может получить до 670 млн руб. дополнительных налогов.

Для перечисления всех социально значимых проектов и волонтерских инициатив холдинга понадобится целая книга. Не зря в России и за ее пределами холдинг известен не только качественной и востребованной продукцией, но и добрыми делами.