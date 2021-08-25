«ТОКАР»: качество, проверенное временем

«ТОКАР» неоднократно становился обладателем золотых и серебряных медалей различных международных выставок. Фото: пресс-служба «ТОКАР»

Восемь патентов, три ноу-хау и мировое признание: ООО «НПП «ТОКАР» - разработчик и единственный в стране производитель комплексной полифункциональной добавки к бетонам Д-5, предназначенной для получения водонепроницаемых сульфатостойких бетонов с повышенной прочностью и долговечностью.

Научно-производственное предприятие «ТОКАР» ведет свою историю с 1998 года. На предприятии имеется собственная лаборатория, ведется строгий контроль качества исходного сырья, всех технологических процессов и готовой продукции, что позволяет предприятию выпускать продукцию высочайшего качества и удерживать лидирующие позиции как на российском, так и на зарубежном рынке.

Основатель «ТОКАР» и разработчик всей выпускаемой на заводе продукции - Олег Базоев, член-корреспондент РАЕН, доктор технологии и инжиниринга, генеральный директор предприятия.

- Главная продукция на сегодня - это уникальная по своему составу и свойствам комплексная полифункциональная добавка к бетонам Д-5, - говорит Базоев. - Наша добавка позволяет получать водонепроницаемые и сульфатостойкие бетоны, которые могут эксплуатироваться в водонасыщенных грунтах или прямо в воде, в том числе морской и в другой агрессивной среде, без применения какой-либо дополнительной гидроизоляции. При этом высокие водонепроницаемые свойства бетонов с добавкой Д-5 сохраняются на весь срок эксплуатации конструкции.

Д-5 повышает прочность бетона в среднем на 30% в сравнении с бездобавочным бетоном или позволяет снизить расход цемента на 15 - 20%. Так- же добавка в четыре раза ускоряет набор прочности бетона, что позволяет существенно сократить сроки строительства.

При этом, по словам разработчика, добавка Д-5 делает бетон не только водонепроницаемым, но и долговечным. Такой бетон прослужит минимум 50 лет, и, что немаловажно, добавка Д-5 в полтора-два раза дешевле зарубежных аналогов.

ООО «НПП «ТОКАР» - разработчик и единственный в стране производитель комплексной полифункциональной добавки к бетонам Д-5. Фото: пресс-служба «ТОКАР»

Экологичность добавки Д-5 позволяет использовать ее в том числе и при строительстве резервуаров для питьевой воды и бассейнов для разведения рыб ценных пород.

За 23 года существования «ТОКАР» с использованием добавки построено более тысячи объектов, в которых не было зафиксировано ни одной протечки.

Одним из важнейших объектов, возведенных с применением добавки Д-5, стал деривационный тоннель № 2 на Зарамагской ГЭС длиной более 14 км.

- За годы строительства этого объекта было использовано более 140 тыс. кубометров бетона с нашей уникальной добавкой, и ни одного замечания по качеству бетона от РусГидро (заказчика строительства) не поступило, - говорит Олег Базоев.

Сегодня добавка Д-5 по праву считается одной из лучших на мировом рынке. Продукция «ТОКАР» пользуется высоким спросом как в России, так и за рубежом: Д-5 экспортируется в Новую Зеландию, Южную Корею, Казахстан, Азербайджан и Грузию.

«ТОКАР» неоднократно становился обладателем золотых и серебряных медалей различных международных выставок, дважды награждался золотой медалью «100 лучших товаров России», а в 2020 году признан лучшим экспортером года в сфере высоких технологий по итогам регионального этапа конкурса «Мой бизнес».