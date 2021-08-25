Завод «Радуга»: реконструкция, перевооружение и забота о людях

Более 40 лет завод «Радуга» возглавляет Эльбрус Тавасиев. Фото: пресс-служба завода «Радуга»

Завод «Радуга» - одно из ведущих предприятий Северной Осетии. Более 40 лет его возглавляет Эльбрус Тавасиев, стараниями которого завод смог выстоять в трудные 90-е и сегодня вносит достойный вклад в развитие оборонной отрасли страны.

Основной вид деятельности здесь - производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры. С 2013 года «Радуга» - единственный завод в РСО-Алания, получивший лицензию на производство и реализацию вооружения и военной техники. И это право предприятие подтверждает ежегодно. Вот уже 45 лет основным партнером «Радуги» является НПО «Лианозовский электромеханический завод» (ЛЭМЗ).

Чтобы идти в ногу со временем, эффективно работать и производить качественную востребованную продукцию, на «Радуге» провели серьезную реконструкцию. Здесь полностью заменили кровельное покрытие зданий, монтажные столы, ввели два участка со станками с ЧПУ и гидроабразивной резки, установили новую вентиляционную систему. Гордость предприятия - новейшие гальванические линии и немецкие очистные сооружения с закрытым циклом. Но больших производственных успехов на заводе добиваются не только благодаря перевооружению. Здесь умеют ценить кадры и заботиться о них. Дружелюбная рабочая обстановка, 13-я зарплата, бесплатные обеды, путевки в санатории, материальная помощь - сотрудники дорожат своей работой и стараются выполнить ее качественно.

Сегодня «Радуга» - динамично развивающееся предприятие. Фото: пресс-служба завода «Радуга»

«Радуга» активно участвует и в жизни республики и ее столицы, помогает финансово и в проведении различных мероприятий - стены приемной директора украшены грамотами и многочисленными благодарностями от различных организаций региона.

- Сегодня «Радуга» - динамично развивающееся предприятие, специализирующееся на производстве комплектующих систем для современных радиолокационных комплексов наземного базирования, деятельности, - говорит генеральный директор завода Эльбрус Тавасиев. - 2021 год оказался для нас очень успешным. Нам удалось увеличить объемы выпускаемой продукции на 12% по сравнению с предыдущим периодом. Сейчас мы осваиваем новое направление - производство каркасов для радиолокационных станций. Предприятие полностью обеспечено заказами на 2021 год. Завод постоянно расширяет и укрепляет свои позиции. Хочется пожелать всем жителям России, нашей республики и Северного Кавказа в эти тяжелые времена здоровья, благополучия, долголетия и мирного неба!