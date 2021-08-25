От ростка до готового изделия: североосетинский «Рокос» выращивает… мебель

Сотрудники «Рокоса» - основная ценность предприятия Фото: Елена БЕРГ

Мебельное предприятие «Рокос» основано в 90-х годах прошлого века. Тогда фабрика специализировалась на производстве деревянных окон. Позже список выпускаемой продукции расширился - здесь стали выпускать мебель из ценных пород дерева.

В июле 2013 года «Рокос» включили в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, а в октябре был подписан договор с Комитетом лесного хозяйства РСО - А на аренду 34 558 гектаров лесных угодий на 49 лет. Так началась реализация масштабного инвестпроекта.

Одна из главных задач предприятия - техническое перевооружение лесозаготовительного комплекса Фото: Елена БЕРГ

- Подписание документа дало старт новому этапу развития предприятия, - рассказывает генеральный директор АО «Рокос» Марат Цомаев. - Были отремонтированы цеха, закуплено новейшее оборудование, создана инфраструктура предприятия в целом. - Говорить о том, что «Рокос» вышел на заданную производительность, пока рано, но мы уверенными темпами идем к достижению поставленной цели.

По словам Марата Цомаева, одна из главных задач, которую в самое ближайшее время планирует решить предприятие, - техническое перевооружение лесозаготовительного комплекса. Существующий парк устарел и требует модернизации. Решение этой задачи позволит не только нарастить мощности производства, но и существенно расширить линейку выпускаемой продукции.

На данный момент «Рокос» совместно с Фондом поддержки экспорта РСО - Алания разрабатывает проект, включающий в себя как подбор оборудования, так и оценку эффективности и создание долгосрочного бизнес-плана. Решается также вопрос о закупке новой лесозаготовительной техники.

На производстве используется импортное оборудование Фото: Елена БЕРГ

С 2016 года «Рокос» ведет масштабные работы по высадке саженцев на арендованных участках в трех лесничествах: Алагирском, Дигорском и Ирафском. В рамках программы восстановления леса специалисты высаживают такие породы деревьев, как дуб, бук, ясень и клен. С начала работ заготовлено 17 220 деревьев, а высажено более 313 тысяч!

При этом за молодыми саженцами ведется постоянный уход.

- «Рокос» работает по принципу рационального использования ресурсов, применяется выборочная (санитарная) вырубка, - поясняет начальник цеха лесозаготовки Маирбек Халлаев. - Также ежегодно проводится комплекс мероприятий, направленных на сохранение экологического здоровья флоры и фауны. Мы создаем минерализованные полосы, устанавливаем беседки для отдыха граждан, новые противопожарные дороги, чтобы в случае возгорания пожарные службы могли оперативно добраться до места ЧП.

При этом все вопросы, связанные с благоустройством лесничеств, ком- пания берет на себя.

ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Сегодня АО «Рокос» - это предприятие полного цикла производства, под контролем которого находятся все этапы создания качественной продукции: от ростка до готового изделия из ценных пород дерева.

Модели «Рокоса» ни в чем не уступают итальянским Фото: Елена БЕРГ

На производстве используется импортное оборудование: автоматизированные станки с программно-числовым управлением практически на всех стадиях технологической цепочки. Запуском, наладкой и обучением персонала занимались одни из лучших итальянских специалистов.

Основная продукция - обеденные группы из натурального дерева, которые могут позволить себе люди даже со средним уровнем дохода. На производстве в основном используется бук. Он обладает невероятно красивой текстурой и окраской, особенно в разрезе. Изделия из бука могут стать изюминкой любого интерьера. Тем не менее, индивидуальные, эксклюзивные модели могут быть выполнены и из дуба.

Качество продукции - отменное, модели «Рокоса» ни в чем не уступают обеденным группам итальянских производителей.

В планах на будущее - расширение ассортимента Фото: Елена БЕРГ

В планах на будущее - расширение ассортимента. Уже выпущены пилотные экземпляры офисной мебели, которые проходят так называемое тестовое испытание на территории самого предприятия-производителя: выявляются достоинства и недостатки первых экземпляров, чтобы определить следующий этап работы.

Продукция «Рокоса» хорошо известна и любима не только в родной Северной Осетии. Сегодня мебель из натурального дерева от североосетинского производителя поставляется во многие города России и страны ближнего зарубежья. В перспективе - выход на европейский рынок, рынки США и ОАЭ.

КАДРЫ БЕСЦЕННЫ

Сотрудники «Рокоса» - основная ценность предприятия. Работают тут деревообработчики старой закалки, которые воспитали уже не одно поколение молодых специалистов. Наставники, не скупясь, передают новичкам свой опыт и тонкости мастерства.

Сейчас в цехах трудятся 240 человек Фото: Елена БЕРГ

Сейчас в цехах трудятся 240 человек, все они жители солнечной Осетии. Сотрудников из Алагирского района каждое утро на работу во Владикавказ, а вечером домой доставляют спецмашинами.

Устройство на предприятие - официальное, а значит, каждый работник защищен социально и может рассчитывать не только на конкурентную и стабильную заработную плату, но и на ряд льгот и компенсаций, которые гарантированы коллективным договором.