В Северной Осетии возрождают высокотехнологичную промышленность

Контроль качества световодов. Фото: пресс-служба ВТЦ «Баспик»

В советские времена Северная Осетия была одним из центров радиоэлектронной промышленности страны. Востребованную передовую продукцию создавали на 16 отраслевых предприятиях и организациях. Успешно развивались в республике и такие важные для экономики государства отрасли, как машиностроение, металлургия, электроприборостроение, горнодобывающая промышленность. Но за последние четверть века практически все они пришли в упадок. Сегодня в РСО - Алания почти нет современной промышленности, и это - одна из главных причин затяжного экономического кризиса, превратившего некогда процветающую республику в депрессивный и дотационный регион. Но во Владикавказском технологическом центре «Баспик» уверены, что из создавшейся ситуации есть выход, и знают, как выполнить поставленную врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло задачу - «сделать все для устойчивого развития промышленности».

- Чтобы уйти наконец от сырьевой модели российской экономики, необходимо воссоздать базовые промышленные отрасли, в том числе радиоэлектронику, фотонику, приборостроение, информатику, без которых невозможно идти в ногу со временем и обеспечить безопасность страны. И в нашей республике мы сможем преодолеть экономический кризис, если возродим на инновационной основе современное промышленное производство, - говорит генеральный директор ВТЦ «Баспик», доктор технических наук, профессор Сослан Кулов.

ИННОВАЦИОННАЯ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

Как считают в ВТЦ «Баспик», у Северной Осетии есть все для того, чтобы стать современной республикой, сочетающей природно-географический потенциал с высокотехнологичной наукоемкой конкурентоспособной промышленностью на базе современных технологических укладов, со значимой прикладной и фундаментальной наукой и передовым образованием, эффективным управлением на микро- и мезоуровнях, достойным качеством жизни народа, взаимовыгодными партнерскими связями с окружающим миром:

- Прежде всего, необходимо коренным образом перестроить республиканскую экономику, изменить ее структуру, сформировав комплекс инновационно-ориентированных обрабатывающих отраслей на основе электронно-фотонных, волоконно-оптических и информационных технологий новейших 5-6 технологических укладов, а также технологии производства специальных материалов электроники и фотоники.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЗВЕЗДА»

Для возрождения в новом формате высокотехнологичного сектора промышленности республики в ВТЦ «Баспик» разработали комплексный стратегический проект развития фотоэлектронного производства и специальных материалов «Звезда», в рамках которого планируется нарастить объемы производства и реализации конкурентоспособной продукции на российском и мировом рынках сбыта до 5 млрд рублей в 2025 году и 15 млрд рублей в 2030-м.

Генеральный директор ООО ВТЦ «Баспик» С. К. Кулов. Фото: пресс-служба ВТЦ «Баспик»

Впервые о проекте заговорили в июле 2010 года, когда о нем доложили Владимиру Путину на межрегиональной конференции партии «Единая Россия». Высшее руководство страны поддержало «Звезду», и проект вошел в качестве первоочередного в Стратегию социальноэкономического развития СКФО до 2025 г. Отметим, что проект «Звезда» соответствует и утвержденной перспективной экономической специализации РСО-Алания по производству электронных и оптических изделий в Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года.

- В рамках «Звезды» предполагается реализация нескольких базовых проектов по созданию инновационной ликвидной продукции 5-6 технологических укладов с высокой добавленной стоимостью, - рассказывает Ольга Пущина, заместитель генерального директора по стратегическому планированию и проектному управлению, руководитель Корпоративного проектного офиса ВТЦ «Баспик». - Речь в том числе идет о решении задач по импортозамещению, создании и развитии промышленного Технопарка «Малахит» с последующим формированием инновационно-промышленного кластера с участием ряда предприятий остаточного электронного-приборостроительного комплекса республики.

Сегодня на различных стадиях реализации находятся несколько базовых определяющих проектов: стратегический проект «Волокно» по созданию крупносерийного производства волоконно-оптических элементов для специального и общепромышленного применения; «Бесфильмовая МКП» по организации крупносерийного производства уникальных МКП нового поколения для техники ночного видения; «Биочип» по разработке и организации производства на основе волоконно-оптических технологий семейства биочипов для экспресс-диагностики в медицине; «Хрусталь» по постановке производства высококачественного оптического стекла, заготовок и изделий для применения в волоконно-оптических технологиях и в быту; «Световод» по постановке производства оптических световодов для волоконно-оптических линий связи.

Все перечисленные выше инновационные проекты имеют большое государственное и общехозяйственное применение, связаны с созданием принципиально новой продукции, в том числе по импортозамещению, и планируются к реализации в ближайшие 5-6 лет в рамках проекта «Звезда».

ВАЖНО

Очевидно, что возрождение высокотехнологичного промышленного комплекса республики - сложнейшая задача.

- Ее решение потребует от руководства Северной Осетии нелегкого выбора, политической воли и настойчивости, выработки реальной и эффективной стратегии и тактики, а также преобразований в соответствующих звеньях республиканского управления, привлечения заинтересованных российских и зарубежных партнеров и инвесторов, решения экономических вопросов, среди которых первостепенное значение имеет кадровая проблема, - считает Сослан Кулов. - Таким образом, рыночная и научно-технологичная основа развития электроники в новом формате в РСО-А вполне обоснованна для формирования государственной политики в этом направлении. Важно также подчеркнуть, что с разворачиванием работ по проектам к ним будут подключаться в рамках формирования кластера и уцелевшие электронные предприятия республики, а также учреждения образования и науки.

Визит сотрудников ВТЦ «Баспик»на завод SCHOТT в Германии. Фото: пресс-служба ВТЦ «Баспик»

Как показывает мировой опыт, единичные и разрозненные мероприятия не приводят к успеху, что доказывает и опыт действующей власти в республике по возрождению промышленного сектора. Проблема в том, что до сих пор действия властей аналогичны действиям гайдаровского МальчишаКибальчиша: «Нам бы день простоять да ночь продержаться».

Несмотря на множество принимаемых планов и программ, республика до сих пор не имеет выверенной стратегии инновационной реиндустриализации. Такую стратегию, уверены в ВТЦ «Баспик», можно построить только на принципах системного подхода, который предусматривает в том числе такие базовые условия реформирования, как принятие региональной инновационной политики (РИП), построения региональной инновационной системы (РИС), используя принципы и механизмы государственночастного партнерства и «тройной спирали», когерентного взаимодействия власти, науки, образования и бизнеса.

НАША СПРАВКА

Сегодня ООО ВТЦ «Баспик» - инновационно-промышленный, научный и учебный комплекс, интегрирующий научную, технологическую, промышленную, коммерческую и учебную деятельность в области новейшей высокотехнологичной продукции микро- и нанофотоэлектроники, единственный в России разработчик и серийный изготовитель высококачественных мелкоструктурных микроканальных пластин (МКП) для техники ночного видения и для разнообразных общепромышленных применений, позиционно-чувствительных детекторов (ПЧД) и волоконно-оптических преобразователей (ВОП). Предприятие реализует полный научноинновационный цикл: от прикладных НИОКР до серийного производства и реализации продукции. На базе ООО ВТЦ «Баспик» действует ведущая в России научная школа в области микроканальных пластин. Налажена прогрессивная система внутрифирменной подготовки и повышения квалификации инженерных и научных кадров, которая включает и целевую подготовку молодых специалистов.

По итогам 2020 года объем реализации компании превысил 500 млн руб., аттестовано 220 высокопроизводительных рабочих мест, средняя зарплата составила 39 тыс. руб., успешно выполнены ответственные заказы, решены важные научно-технологические задачи, совершенствуются процессы тотального менеджмента качества и производительности. Существенное развитие получили технико-технологическая база производства и науки, научно-инновационная деятельность, социальное развитие коллектива.