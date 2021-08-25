Сергей Меняйло: «Проблемы нужно решать комплексно»

Сергей Меняйло руководит Северной Осетией с апреля 2021 года. Фото: пресс-служба главы РСО-Алания

С апреля 2021 года Северной Осетией руководит Сергей Меняйло, человек с богатым опытом во властных структурах и умеющий отлично справляться с критическими ситуациями. Вступив в должность с приставкой «врио», Сергей Меняйло заявил о том, что проблемы в регионе должны решаться комплексно. В беседе с «КП» врио главы РСО-Алания рассказал о том, какие болевые точки удалось выявить за первые месяцы работы, о приоритетных направлениях деятельности и перспективах развития инвестиционной привлекательности региона.

- Сергей Иванович, какие наиболее проблемные точки в республике Вам удалось выявить за время работы в должности руководителя субъекта?

- Диапазон проблем в целом такой же, как и в других регионах, в которых мне довелось работать: особенно пристального внимания требуют здравоохранение, образование, транспортная система, жилищно-коммунальный блок. Конечно, в первую очередь в модернизации нуждается здравоохранение - недавняя авария в системе подачи кислорода в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи (во время прекращения подачи кислорода в РКБСМП скончались 9 пациентов, находившихся в крайне тяжелом состоянии на аппаратах инвазивной вентиляции легких. - Ред.) вскрыл целый ряд проблем, которые решать надо было еще вчера. Только подумайте: в больнице, которая уже больше года работает как ковидный госпиталь, система подачи кислорода в реанимационные блоки была смонтирована с нарушениями, не имела лицензии, в принципе не должна была эксплуатироваться в таком виде! А ведь тут речь идет о жизнях людей! Сейчас в этой конкретной ситуации разбирается следствие, виновные понесут наказание… Но главный вывод: систему здравоохранения надо оперативно и глубоко трансформировать. Это на сегодняшний день вопрос номер один.

Остро стоит и вопрос дефицита мест в школах. Мы провели мониторинг и выяснили, что для организации современного, продуктивного образовательного процесса не хватает мест почти для 11 тыс. детей. При этом в прошлом году республиканское министерство образования и науки подало заявки на строительство по федеральной программе лишь двух школ. К счастью, нам удалось договориться о продлении срока подачи заявок до конца года. Теперь определяемся с реальной потребностью в образовательных учреждениях и с земельны- ми участками под будущие школы.

А, например, в ЖКХ одна из давних болевых точек - обеспечение бесперебойного водоснабжения в районах республики.

Систему здравоохранения надо оперативно и глубоко трансформировать. Фото: пресс-служба главы РСО-Алания

В целом, резюмируя ответ на ваш вопрос, могу сказать, что проблематика мне ясна. Как ясны и способы, с помощью которых необходимо поэтапно решать имеющиеся задачи: нам предстоит выстроить эффективную управленческую систему - в самом широком смысле этого слова. Я уже много раз говорил и повторю еще: в республике есть образование, а вот системы образования нет. Есть здравоохранение, но и здесь системного подхода пока не существует. И так далее. Есть основания полагать, что отсутствие системной работы в различных отраслях - и есть корень постоянных сбоев. Следовательно, отталкиваться будем именно от этого понимания.

- Какая сфера, на Ваш взгляд, больше всего нуждается в поддержке и развитии?

- Я бы не стал мерить наши необходимости такими категориями - кому больше или меньше нужна поддержка. Государственное внимание нужно в абсолютно равной мере всем сферам. Мною даны поручения по разработке отраслевых программ - в каждом направлении должно быть четкое видение движения вперед. Хаотичная работа без внятного целеполагания - это неизбежное топтание на месте. Нам это не подходит.

Сегодня наша программа-минимум - удержать ситуацию на нынешнем уровне, не допустить провалов ни в социальном, ни в экономическом направлениях. Программа-максимум - обеспечить устойчивое развитие региона.

- Понятно, что первые четыре месяца - срок небольшой для того, чтобы говорить о результатах. И все же позвольте вопрос: что вы уже можете записать в графу «сделано»?

- Действительно, четыре месяца - это не много, но говорить есть о чем.

Мы реализуем в республике такой масштабный проект, как казначейское сопровождение отдельных наиболее рискоемких направлений расходования бюджетных средств. То есть госконтракты стоимостью свыше 10 млн рублей сопровождает казначейство. Что мы получаем в результате? Прозрачный и понятный механизм расходования государственных денег. Эта практика новая как для республики, так и для Северного Кавказа в целом.

Далее. Нам удалось вернуть в муниципальную собственность трамвайное депо - речь о владикавказском трамвае, старейшем в России, кстати. Тема, несмотря на кажущееся отсутствие масштаба, тоже из разряда системных: в республике фактически нет стабильного совре- менного транспортного обеспечения в части пассажирских перевозок. Ни автомобильный, ни электрический пассажирский транспорт не выдерживает никакой критики. И на этом фоне в 2014 году было обанкрочено и распродано по частям трамвайное хозяйство. Сейчас в короткие сроки нам удалось все собрать обратно - это позволит вкладывать деньги в развитие электротранспорта.

Отсутствие системной работы в различных отраслях - и есть корень постоянных сбоев. Фото: пресс-служба главы РСО-Алания

До конца года по договоренности с федеральным Минпромторгом получим 10 новых трамвайных вагонов, в следующем году - еще 35. Кроме того, начинаем модернизацию всего трамвайного хозяйства Владикавказа. По предварительным подсчетам, на эти цели потребуется примерно 1,5 млрд рублей.

Еще один решенный вопрос - это вопрос поставки оборудования в пульмонологическую больницу в с. В. Фиагдон. Тут, конечно, нужна глобальная модернизация больницы, но пока нашли средства на то, что необходимо в первую очередь, - на оборудование. Оно здесь не просто устаревшее, а в прямом смысле из прошлого века - 1960-1970-х годов.

- К реализации каких проектов Вы намерены приступить в первую очередь?

- Часть проектов сейчас находятся в стадии переговоров - мы сверяем часы с федеральными ведомствами, разрабатываем дорожные карты. Хочу отметить, что на федеральном уровне мы во всем находим понимание и поддержку, поэтому есть все основания надеяться на оперативное решение ключевых задач.

Если говорить о конкретных проектах, то выделены средства на ряд мероприятий в рамках программы развития Беслана, которые ранее не имели финансирования. Сегодня на территории бывшей первой школы, в которой в 2004 году произошел теракт, создаются музей и Международный культурно-патриотический Центр профилактики терроризма «Беслан. Школа № 1». В этом году нам из федерального бюджета на эти цели выделили 75 млн рублей.

Ждем начала строительных работ на всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Мамисон». Якорный инвестор уже определен, завершаются проектные работы, и в следующем году начнется строительство. Поставлена задача принять первых туристов уже в 2023 году.

- Республика показала в последние годы отличные результаты в сельскохозяйственной отрасли - чего стоит одно только предприятие по выращиванию спаржи! Как планируется развивать отрасль дальше?

- Сфера сельского хозяйства, действительно, одна из самых перспективных для Осетии. По темпам развития отрасли Северная Осетия в 2020 году заняла 7-е место в России. Сегодня республика располагает рядом перспективных агропредприятий, таких как предгорный сад «Владка», «Казачий хутор», «Долина спаржи» - предприятие, о котором Вы упомянули, «Остров Аквакультура» и другие.

Невозможно говорить о развитии республики, если не подходить к вопросу комплексно. Фото: пресс-служба главы РСО-Алания

Сейчас ведется работа по созданию в регионе селекционно-племенного центра форелеводства. Его стоимость с разработкой ПСД составит 1,5 млрд рублей. Строительство этого объекта позволит создать высокотехнологичную отрасль индустриальной аквакультуры не только в республике, но и на всем Юге России.

Конечно, мы в республике приветствуем крупные современные проекты - это совершенно новый уровень производства, который устанавливает новые стандарты качества, задает планку, к которой будет тянуться вся отрасль.

- В республике большой туристический потенциал. Что планируется сделать для развития туротрасли и привлечения большего количества туристов в регион?

- Я уже упомянул о нашем крупном проекте - туристско-рекреационном комплексе «Мамисон». Но это, конечно, не единственное направление, в котором мы намерены двигаться. Первое и самое важное - нам необходимо сделать процесс развития туризма управляемым и прогнозируемым. Мы должны понимать, что нам необходимо для планомерного развития этого направления: сколько и каких строить гостиниц, какие маршруты предлагать гостям, как и где развивать придорожную инфраструктуру, как поддерживать предпринимателей, которые работают в этой сфере.

Есть идея создания единого туристического билета: турист покупает тур, в который включены и маршруты, и трансфер из аэропорта, и экскурсии. На самом деле для создания такой опции надо не так уж много - понимание цели и координация всех заинтересованных сторон.

Хочу еще раз подчеркнуть: невозможно говорить о развитии республики, если не подходить к вопросу комплексно. Одномоментно надо двигаться во всех направлениях: промышленность, аграрное производство, транспорт и дороги, здравоохранение, образование жилищно-коммунальный комплекс, культура… От того, насколько последовательны и упорны мы будем, зависит качество жизни людей.