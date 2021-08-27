На Ставрополье в страшном ДТП погибли три человека, еще один пассажир находится в тяжелом состоянии

Все участники аварии были местными жителями. Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел сегодня 27 августа, около 07:50, на автодороге Изобильный –Рыздвяный Изобильненского городского округа.

Там столкнулись две легковушки, трое погибли, один – получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По предварительной версии водитель «Хендай» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречной легковушкой Лада Ларгус.

В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель «Хендай». В реанимацию больницы Изобильного доставили водителя и двух пассажиров «Лада Ларгус». Через некоторое время оба пассажира скончались. Водитель получил тяжелые травмы. Все участники аварии – местные жители.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, а также степень ответственности обоих водителей. На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы, ГИБДД и специалисты экстренных служб.