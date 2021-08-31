За кражу почти 2,5 млн рублей экс-министра экономразвития Ставрополья осудили условно

Фото: пресс-служба министерства экономического развития Ставропольского края

В Ставропольском крае прошел суд над бывшим министром экономического развития Валерием Сизовым.

Как стало известно сайту stav.kp.ru от источника в правоохранительных органах, Промышленный районный суд города Ставрополя экс-чиновника признал виновным по части 4 статьи 159 УК РФ. Удалось доказать, что Сизов похитил бюджетные деньги в размере 2 млн 450 тысяч рублей.

- С учетом ранее заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, а также возмещения имущественного ущерба, назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом 500 тысяч рублей, - сообщил собеседник «КП».

Отметим, что расследование дела велось против ряда причастных к преступлению лиц. А деньги были выделены ГУ МЧС России по Ставропольскому краю в рамках федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации до 2017 года». И должны были их потратить на реконструкцию пожарной части ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы».

Поэтому кроме экс-министра экономического развития региона попал на скамью подсудимых и бывший начальник ГУ МЧС России по Ставропольскому краю генерал-лейтенанта внутренней службы Александр Иваницкий. Промышленный районный суд Ставрополя в конце 2020 года ему назначил штраф в размере 3,5 млн рублей с лишением права занимать должности в системе государственной службы сроком на 3 года. Дело против Валерия Сизова было выделено в отдельное производство.