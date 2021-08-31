Мэр Железноводска ответил на критику за слова о быдле и "озабоченных неудачниках"

Евгений Моисеев

Мэр Железноводска Евгений Моисеев прокомментировал свои ответы недовольным комментаторам. Скандал начался после поста с просьбой придумать лозунг для города - "лучшего велосипедного курорта". В пример градоначальник привел девиз какой-то велосипедной компании "Радость между ног".

- Интересная синергия лозунга, да и самого курорта может получиться, ведь Железноводск давно является сильным урологическим курортом, а велосипед тоже ещё как помогает в этом деле, - написал Моисеев.

Скриншот поста

Пользователь решил пожаловаться в комментариях к посту. По его мнению, курорт в упадке, пропала былая атмосфера, которая делал город уникальным, а ряд социальных вопросов так и не решен. В частности, автор говорила о "фиолетовоголовая быдломолодежи", которая гуляет около железноводского озера, и плохой музыке. И ей ответил Моисеев:

- Недорогая наша «быдло-недо-бедно-» озабоченная и потерянная душа - обходите наш город-курорт стороной. Здесь не место озабоченным неудачникам.

Комментарий вызвал шумиху - пользователи считали, что подобные высказывания не приемлемы для мэра. А некоторых еще и возмутил лозунг, приведенный в пример. Они считали его пошлым.

- А когда пальцем массируют в санаториях простату, тоже будете называть это - экотранспортом? Давайте не будем ханжами, - ответил Моисеев.

Слова мэра не успокоили недовольных. И ему пришлось спустя два дня выпустить видеообращение, в котором он попытался пояснить, в чем дело.

- "Быдломолодежи" у нас не было, нет и точно никогда не будет! Не старайтесь! [...] Прочтите сначала то, на что я ответил, и потом поймете, что мои слова - это цитирование того обращения, которое я получил от анонима на своей страничке в Инстаграм. И тогда вам все станет понятно. Давайте будем смелыми, давайте будем честными и давайте от своего имени излагать то, что каждый хочет.