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Общество31 августа 2021 15:00

Мэр Железноводска ответил на критику за слова о быдле и "озабоченных неудачниках"

Евгений Моисеев уверяет, что это было цитирование
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Евгений Моисеев

Евгений Моисеев

Мэр Железноводска Евгений Моисеев прокомментировал свои ответы недовольным комментаторам. Скандал начался после поста с просьбой придумать лозунг для города - "лучшего велосипедного курорта". В пример градоначальник привел девиз какой-то велосипедной компании "Радость между ног".

- Интересная синергия лозунга, да и самого курорта может получиться, ведь Железноводск давно является сильным урологическим курортом, а велосипед тоже ещё как помогает в этом деле, - написал Моисеев.

Скриншот поста

Скриншот поста

Пользователь решил пожаловаться в комментариях к посту. По его мнению, курорт в упадке, пропала былая атмосфера, которая делал город уникальным, а ряд социальных вопросов так и не решен. В частности, автор говорила о "фиолетовоголовая быдломолодежи", которая гуляет около железноводского озера, и плохой музыке. И ей ответил Моисеев:

- Недорогая наша «быдло-недо-бедно-» озабоченная и потерянная душа - обходите наш город-курорт стороной. Здесь не место озабоченным неудачникам.

Комментарий вызвал шумиху - пользователи считали, что подобные высказывания не приемлемы для мэра. А некоторых еще и возмутил лозунг, приведенный в пример. Они считали его пошлым.

- А когда пальцем массируют в санаториях простату, тоже будете называть это - экотранспортом? Давайте не будем ханжами, - ответил Моисеев.

Слова мэра не успокоили недовольных. И ему пришлось спустя два дня выпустить видеообращение, в котором он попытался пояснить, в чем дело.

- "Быдломолодежи" у нас не было, нет и точно никогда не будет! Не старайтесь! [...] Прочтите сначала то, на что я ответил, и потом поймете, что мои слова - это цитирование того обращения, которое я получил от анонима на своей страничке в Инстаграм. И тогда вам все станет понятно. Давайте будем смелыми, давайте будем честными и давайте от своего имени излагать то, что каждый хочет.

Ответ мэра Железноводска на критику за "озабоченных неудачников"
Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ