Могильщик из Кисловодска избил мать своих детей из-за неудачной попытки суицида

Пара два года после развода продолжала жить вместе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае закончили рассмотрение уголовного дела против жителя Кисловодска. Бывшая жена подсудимого пыталась покончить с собой после его оскорблений. И, пытаясь выяснить, что произошло, - он избил ее на прогулке. «КП-Ставрополь» узнала подробности семейной драмы.

Григорий и Лариса (имена изменены - Прим.) познакомились в 2015 году, когда у мужчины заканчивался срок за разбой. Отношения развивались очень быстро: в год освобождения парочка успела познакомиться с родителями, пожениться и родить дочь. Потом - следующего ребенка. Но через два года в семье возникли обоюдные претензии. Хотя они всегда были со стороны родителей.

- Сын привел домой Ларису босой, в разодранной одежде, с бинтами на руках. Я выступила против такой девушки, но он отвечал, что любит ее. И я сказала, что в моем доме она жить не будет. Пусть съезжаются, - цитирует показания матери Григория источник сайта stav.kp.ru.

- Он стал жить у нас! - говорила в суде мать Ларисы. - При этом вел себя агрессивно, скандалил, позволял себе рукоприкладство, когда рядом были малолетние дети. И употреблял наркотики.

Григорий работал на кладбище в Кисловодске - рыл могилы, переносил покойников. Трудоустройство непостоянное, потому зарплата небольшая - настолько, что ее не хватало на семью. Детям он внимания не уделял и часто пропадал в КПЗ (до ЧП - не менее трех приводов). Это были претензии супруги. А вот Ларису упрекали за "разгульный образ жизни". Якобы та много пила и ходила на сторону. Спустя три года брака пара решила, что нормально жить вместе не может, и развелась. Но разъехаться теперь уже бывшие супруги окончательно не смогли, жили вместе, продолжали попытки восстановить отношения. Все впустую.

- Мы мирились и снова ругались. Мирились-ругались, - цитирует показания Ларисы источник "КП". - В апреле 2020 года он позвонил мне и начал опять скандалить (по словам Григория, женщина призналась в измене). Говорил, что поставит меня на одну ногу, а вторую ногу вырвет. Говорил, как я вообще могу жить, что такая мать должна сдохнуть, что детям я не нужна. Я сказала, что не хочу терпеть издевательств и покончу жизнь самоубийством. Он ответил, что могу делать что угодно.

Ларису нашла в комнате мать. Успела остановить кровотечение и спасти. Когда Григорий прибежал домой с бинтами - его выгнали. На следующий день он подкараулил бывшую супругу на прогулке с детьми и стал выяснять отношения - ударами по ребрам и загноившимся ранам на руках. Потерпевшую спасли прохожие, нападавшего забрала полиция и арестовала на 15 суток. Родня доставила Ларису в больницу, а после спрятала в Ставрополе и написала заявление.

Григория обвиняли в доведении до самоубийства. Суд дал ему три года условно.

- Я признаю вину и сознаюсь. Я просто хотел ее привести к нормальному образу жизни. Хотел, чтобы мы с ней вновь жили нормальной семейной жизнью, поскольку я люблю ее, - говорил подсудимый. Однако бывшие супруги больше вместе не живут.