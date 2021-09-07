«Если везешь пассажира в горный аул — обязательно посадят за стол»: как живет водитель такси на кавказском курорте

За последние полтора года объемы внутреннего туризма сильно выросли. Главная виновница прогресса — пандемия. Ковид заставил туристов присмотреться к ландшафтам своей страны и отправиться в отпуск по России.

Одно из популярных направлений — горный Кавказ. Туристическая жемчужина — Кабардино-Балкария. Гостеприимная республика, в которой можно любоваться пиками Эльбруса и водопадами Чегемского ущелья.

Не всем туристам по нраву организованные поездки на автобусах. Заказать машину со смартфона и отправиться в путешествие сейчас недорого. Поездки проходят с комфортом. Всегда есть вероятность, что попадется общительный местный водитель, который провезет интересным маршрутом, остановится на обзорной площадке для фото и расскажет пару горских легенд.

Каково выполнять заказы такси в Нальчике — «КП» рассказал таксист Артур Назранов. Ему 35 лет, пассажиров он возит с 2014 года. В вузе учился на бухгалтерском учете, но через некоторое время после выпуска пошел в такси. Сначала возил заказы в Сочи, потом вернулся в родной Нальчик. Временно трудился бухгалтером в таксопарке.

— Стало скучно, каждый день одно и то же — цифры и бумажки. Зарплата всего 25 тысяч рублей. Разве на эти деньги прокормить семью? Решил вновь пойти водителем. В такси у меня доход в три раза больше. Как-то выходило в районе 100 000 рублей за месяц. Разумеется, нужно еще бензин залить, оплатить аренду машины, но все равно зарабатываю больше, чем бухгалтером, — рассказывает Артур.

Для работы Артур арендует машину корейской марки, машина попадает под тариф «Комфорт». Сейчас мужчина выполняет заказы через сервис Яндекс.Такси.

— Четыре из пяти поездок у меня проходят по тарифу «Комфорт». Редко приходится брать «Эконом». Людям не жалко доплатить 20 — 30 рублей, но поехать на хорошей машине. “Логан” или “Гранта” пассажиров уже не устраивает. В республике жарко, а у меня кондиционер, сиденья удобные. Если поездка долгая, то точно берут «Комфорт». Мне кажется, если появится класс «Бизнес», он тоже будет востребован, — рассуждает водитель.

Артур вспоминает не такой далекий 2014 год, когда он впервые сел за руль как водитель такси.

— С тех пор все кардинально изменилось как для водителей, так и для пассажиров. Во многом после прихода сервиса Яндекс.Такси в регион. Раньше мужчины у нас стеснялись идти в таксисты. А пассажиры были только обеспеченные люди. Сейчас рынок расширился, многие попробовали стать таксистом и признали это дело. Пассажиров очень много из-за того, что цена доступная. Два билета на маршрутку стоят как поездка по городу на такси, — делится собеседник.

Но такси серьезно изменилось даже за пандемийные месяцы. Пассажиров меньше не стало. Некоторые ушли на удаленку и перестали вызывать машину для рабочих поездок. Но появились те, кто отказался от общественного транспорта в пользу более безопасного такси.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

В такси Артуру больше всего нравится свободный график.

— Весной хотели семьей в Турцию слетать, а рейсы закрыли. Если бы я сейчас работал в офисе, то пролетел бы с отпуском. Сомневаюсь, что начальство разрешило бы мне перенести даты отдыха. А так я просто занимался своим делом дальше. Когда рейсы возобновили, мы купили билеты и полетели отдыхать.

Собеседник не скрывает, что романтический ореол профессии не всегда следует с ним по маршруту. Садятся разные пассажиры, и свой негатив могут перенести на ситуацию в поездке. Но чаще примеры обратные.

— Люди интересные попадаются. Везешь кого-то в горный аул — обратно не отпустят, пока не зайдешь в дом пообедать. Без гостинца точно не уедешь. Люблю общаться с туристами. Им рассказываю о Кабардино-Балкарии, они мне о своих городах. Как-то пассажирка забыла у меня ребенка в машине. Мы коляску вытащили из багажника, и она покатила ее. Я сел, тронулся и вижу, что у меня на заднем сиденье ребенок в детском кресле пристегнут. Догнал женщину, она так перепугалась! До слез благодарила.

ПОКА ОДНИ ЗАРАБАТЫВАЮТ, ДРУГИЕ ЖАЛУЮТСЯ

На линию Артур старается выйти до шести утра: успеть на первые заказы, пока свободные дороги и длинные поездки. Днем заезжает домой на обед. Отдыхает и снова за руль до вечера. Хотя можно выполнять меньше — все зависит от личного желания.

— В моем автопарке около полусотни водителей. Могу их разделить на две категории. Для первых такси становится стабильным делом — хороший доход, профессиональное отношение. А есть те, кто все время жалуется: им кажется, что поездки дешевые, пассажиры плохие. Такие люди и за машиной не следят. Они не воспринимают такси как вид занятости. А ведь это настоящая профессия, где нужно стараться, содержать в чистоте авто, чтобы пассажирам было приятно. Аккуратно водить, слушать людей. За это ставят оценки, которые прямо влияют на число заказов.

По словам водителя, днем такси чаще заказывают женщины с детьми и студенты. Вечером главные пассажиры - мужчины, которые отправляются в гости и по ресторанам.

Как рассказывает таксист, в горно-курортной зоне такси часто вызывают туристы. Артур за годы работы сам посмотрел много примечательных уголков родной республики.

— У меня нескучное дело, я же постоянно с новыми людьми! В кабинете сидеть скучно, а ездить по интересным местам — очень мотивирует. На днях возил девушек на парадром у границы с Грузией — там летают на парапланах. Не знаю, побывал бы я здесь когда-нибудь, если бы не такси…

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Руководитель таксопарка «Лидер-Нальчик» Тимур Мурадов

— В этот бизнес я пришел спонтанно. У меня свой автосервис. Мой бывший арендатор организовал таксопарк, но не очень красиво поступил с людьми. В подробности вдаваться не буду, но репутацию мне пришлось потом еще полгода обелять.

Хоть я изначально не хотел заниматься пассажирскими перевозками, сейчас втянулся. Вкладываемся в развитие таксопарка. Конкуренция в республике большая, услуга очень востребована у местных жителей и туристов. У нас самый крупный парк. Нравится, что благодаря агрегаторам есть возможность всем заработать: и водителям, и моему парку.