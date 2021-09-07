Моргенштерн рассказал о встрече с Кадыровым

Интервью Алишера Моргенштерна Дмитрию Гордону длилось почти три часа. Фото: стоп-кадр видео

Российский рэпер Моргенштерн стал гостем программы «В гостях у Гордона». За время трехчасового интервью, которое проходило в Стамбуле, артист дважды коснулся темы Северного Кавказа - он говорил про выступление в Ставрополе и о встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Моргенштерн откровенно рассказал о том, что хотел бы видеть политика в числе своих поклонников. Признание прозвучало в ответ на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона, правда ли, что Кадырову нравится творчество Моргенштерна.

Во время беседы артист отметил, что не знаком с главой Чеченской Республики.

- Я хочу с ним познакомиться, но мне кажется, он не может себе такого позволить, так как всем кажется, что я какой-то такой... Матерюсь, - сказал Моргенштерн.

Алишер пояснил, что не знал, что Кадыров его поклонник, но был бы рад, если бы это было так.

- То, что Рамзан мой поклонник - я впервые слышу. Реально. Если это правда - очень круто! - подытожил музыкант.

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