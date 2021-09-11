В колхозе «Россия» на Ставрополье - очередной громкий арест

В ставропольском племколхозе «Россия» продолжаются попытки правоохранительных органов вывести одно из лучших предприятий страны из паралича Фото: Виталий КЛИМОВ

В ставропольском племколхозе «Россия», расположенном в станице Григорополисской, продолжаются попытки правоохранительных органов вывести одно из лучших предприятий страны из паралича, в котором оно оказалось после захвата управления группой приближенных к незаконному председателю Александру Гриневу. Напомним, 5 февраля, когда должно было состояться переизбрание на новый срок многолетнего председателя СПК Сергея Пьянова, власть в колхозе фактически узурпировали. Пьянова на голосование не пустили физически, повестку подменили в нарушении закона «О сельскохозяйственной кооперации». С 5 февраля в колхозе началась «эра» бесправия. Сергей Пьянов успел подать иски в суд о признании решений собраний незаконными — арбитражный суд Ставрополья, Новоалександровский суд, апелляционный суд признали его правоту и обязали восстановить его на работе. Однако в нарушение судебных решений незаконно избранный председатель Гринев и главбух Подставкина продолжали управлять колхозом. За это время успели продать урожай на многие миллионы рублей, что стало предметом следственной проверки. По ее итогам против Гринева возбудили уголовное дело по статье «Тайное хищение имущества в особо крупном размере по предварительному сговору». Следствие уверено: Гринев с сообщниками занижали показатели сбора гороха. Излишек в 911 тонн складировали на тех складах, куда доступ посторонних был запрещен. А затем — продавали. Ущерб племколхозу следствие оценило в 15 млн рублей. Гринев заключен под стражу на два месяца. Но на этом работа правоохранительных органов по восстановлению законности в колхозе «Россия» не остановилась.

В отношении главного бухгалтера СПК «Россия» Светланы Подставкиной Главное следственное управление МВД по Ставропольскому краю также возбудило уголовно дело по статье «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». По данным следствия, преступная группа Гринева по указанию Подставкиной уничтожила документы с истинными цифрами урожая, в том числе гороха, а вместо них — изготовила новые, в которых содержались уже недостоверные данные. Все это делалось, чтобы скрыть вещественные доказательства по уголовному делу.

В суде следователь заявил, что, находясь на свободе, Подставкина с целью уклонения от уголовной ответственности и сокрытия вещественных доказательств по уголовному делу, используя свои полномочия, может угрожать свидетелям и оказывать влияние на соучастников, в том числе на тех, чьи имена до сих пор не установлены, «с целью формирования ложной версии событий» и дальнейшего уничтожения доказательств. Кроме того, как считает следствие, Подставкина, имеющая заграничный паспорт до 2024 года, может покинуть территорию России. Суд согласился с доводами следствия и вынес решение — заключить Светлану Подставкину под стражу на два месяца.

Однако устранение захватчиков власти в «России» не решает главной проблемы — полноценного запуска предприятия, где каждый день простоя угрожает благосостоянию тружеников и будущему некогда передового хозяйства, которое с гордостью показывали президенту страны Владимиру Путину. Счета СПК по решению судов по-прежнему арестованы. Как в этих условиях продавать урожай, продукцию, например, молоко. А ведь у хозяйства есть обязательства и по государственным контрактам, в частности, на поставку молока для детских учреждений, договоры с молочными заводами. Отдельная проблема — урожай сахарной свеклы. «Самозванцы» в одностороннем порядке разорвали контракты на переработку свеклы с многолетним партнером «России» - «Успенским сахарником». Теперь урожай просто лежит в полях, а зерно — на складах.

- 71 тысяча тонн зерна лежит в закромах. Свеклу не копаем, потому что ее сразу нужно везти на сахарный завод, а нам на реализацию наложили запрет. Нормальные хозяйства уже половину корнеплодов убрали с полей, а мы и приступить не можем, - сетуют труженики «России».

Зарплату рабочим худо-бедно выплачивают, но как долго это может продолжаться при отсутствии нормальной бухгалтерской деятельности, налоговых и страховых отчислений?

При этом среди колхозников бытуют мнение: мол, собрание 2 июля, на котором было решено «уволить» Сергея Пьянова, было законным. Но напрочь игнорируется тот факт, что в этот день в колхоз приходили судебные приставы, приносившие целую кипу предписаний, запрещавших принимать решения, касающиеся управления колхозом, в частности, освобождать Пьянова от исполнения обязанностей председателя племколхоза, исключать его из членов сельхозкооператива, избирать исполнительным директором Александра Гринева. Собрание требования приставов проигнорировало, проголосовало «за», но решения эти по сути — такие же незаконные, как и те, что были приняты 5 февраля.

Сейчас Сергей Пьянов оспаривает решения июльского собрания в суде. На 14 сентября назначено очередное заседание.

Единственный разумный выход из создавшейся кризисной ситуации, который позволит запустить хозяйственную деятельность «России», - проведение честных, прозрачных, законных выборов нового председателя колхоза, а до них - допуск Сергея Пьянова на его рабочее место.