Итоги выборов главы КЧР 19 сентября 2021: Рашид Темрезов сумел сохранить свой пост

Рашид Темрезов продолжит руководить КЧР. Фото: пресс-служба Правительства КЧР.

Стали известны итоги выборов главы КЧР 19 сентября 2021. По итогам голосования главой Карачаево-Черкесии избран Рашид Темрезов. За его кандидатуру 19 сентября 2021 года единогласно проголосовали 48 депутатов Народного собрания. Об этом "КП-Северный Кавказ" сообщили в пресс-службе Правительства КЧР.

Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка представил депутатам Народного собрания трех кандидатов: действующего главу республики Рашида Темрезова и двух местного парламента - Рената Акбаева и Олега Жедяева.

В итоге все голоса были отданы за действующего руководителя КЧР Темрезова. После оглашения результатов переизбранный глава Карачаево-Черкесской республики принес присягу и вступил в должность.

С победой главу КЧР Рашида Темрезова поздравил Юрий Чайка, призвав руководителя региона сосредоточиться на повышении уровня жизни местного населения и реализации национальных проектов.

Напомним, Рашид Темрезов впервые был избран главой Карачаево-Черкесии 1 марта 2011 года.