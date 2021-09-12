Священнослужителя из Ставрополя задержали за аферу с пожертвованиями на 58 млн рублей

Мошенник прятался у родственников в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве сотрудники полиции из Ставрополя задержали бывшего помощника пастора церкви «Христианская миссия» Евгения Шина. Его подозревают в многомиллионных махинациях с деньгами прихожан.

Как рассказали «КП-Ставрополь» в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю, операция прошла при участии сотрудников регионального УФСБ. Установлено, что четыре года, занимая пост помощника пастора ставропольской церкви «Христианская миссия», Шин брал у жителей Ставрополья, других регионов и даже стран деньги в долг под разными предлогами: на развитие бизнеса в сфере общепита, изготовление лекарств и так далее. Расписок никто не просил.

Фото: личная страница Евгения Шина в соцсети

Прихожане безоговорочно верили пастору. Некоторые жертвовали суммы с шести нулями. Так нечестный священнослужитель сумел стать миллионером. В один день он просто исчез. И его объявили в федеральный розыск. Нашли в итоге в столице у родственников. Сейчас он уже в Ставрополе дает показания.

- В настоящее время в городскую полицию поступило 11 заявлений от потерпевших, общая сумма причиненного ущерба которым составила свыше 58 миллионов рублей, - комментируют в полиции.

Подчеркнем, что всех потерпевших еще только предстоит найти. Масштаб аферы может оказаться в итоге в разы больше. Сразу после исчезновения пастора ущерб оценивали в 500 млн рублей. Расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По ходатайству следователя уже экс-помощник пастора заключен под стражу.

Заметим, что церковь, в которой служил Евгений Шин, входит в состав Российского объединенного союза христиан веры евангельской. И надо сказать, что в «Христианской миссии» Ставрополя насчитывается больше 600 человек.