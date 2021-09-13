Экс-адвокат Михаила Ефремова о восстановлении статуса: «Не хочу, чтобы мной опять командовали»

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Истекает срок наказания эпатажного адвоката Эльмана Пашаева. За нарушение кодекса профессиональной этики 18 сентября прошлого года экс-защитника актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, на 12 месяцев лишили адвокатского статуса. Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии, в коллегии которой на тот момент числился Пашаев, решила, что он превратил процесс в шоу, что негативно повлияло на исход дела.

Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП со смертельным исходом Фото: Иван МАКЕЕВ

«КП-Ставрополь» поговорила с Эльманом Пашаевым и узнала, чем он занимался все это время и что собирается делать теперь.

«Я СЕБЯ ТАК КОМФОРТНО ЧУВСТВУЮ»

Пашаев признался, что, лишившись статуса, зажил еще лучше. И он не то, чтобы не испытывает финансовых трудностей. А может похвастаться, что в плане финансового благополучия у него все замечательно.

- Ни на одну минуту я не останавливал своей профессиональной деятельности. Как работал, так и работаю (почему это возможно, читайте в «Справке "КП"» в конце статьи - Прим.). Веду гражданские, арбитражные, семейные дела. В рамках уголовного дела представляю интересы потерпевших. Моя юридическая контора процветает, - поделился экс-защитник Ефремова.

Компания «Эльман Групп», состоящая всего из пяти сотрудников, действительно из убыточной превратилась в более менее успешную. По данным сервиса для проверки и анализа юридических лиц Rusprofile, за 2020 год она заработала 360 тысяч рублей. Вроде и не много, если не знать, что в 2018 году убытки достигли 3,5 млн рублей. А в 2019-м контора ушла в минус почти на 900 тысяч. Так что после дела Ефремова прибыль выросла на 1,2 миллиона.

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев Фото: Иван МАКЕЕВ

«НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ МНОЙ ОПЯТЬ КОМАНДОВАЛИ»

Что же касается адвокатского статуса, Пашаев убежден, что вместе с кодексом профессиональной этики тот «связывает руки и ноги». Он сравнил это с замужеством - как до брака девушку не беспокоят кучей обязательств, так и без адвокатского статуса можно заниматься своим делом, не ощущая на себе давление начальства. Пашаев, можно сказать, наслаждается жизнью «холостяка».

- Я не думаю, что мне сейчас стоит получать адвокатский статус. Не хочу, чтобы мной опять командовали. Может быть, в следующем году сдам адвокатский экзамен в Москве. Причем публично, о чем предупрежу заранее, - добавил Пашаев.

Таким образом, слух о том, что он приезжал в Северную Осетию восстанавливать статус, не подтвердил и сам Пашаев. Дело в том, что перед этим мы связывались с председателем Квалификационной комиссии. И тот ответил, что ни самого Эльмана Пашаева, ни документов от него еще не видел.

Пашаев отметил, что на самом деле прилетал в республику не так давно, но за тем, чтобы провести два дела в суде (оба, говорит, выиграл), а не для того, чтобы узнать про квалификационный экзамен на присвоение статуса в Адвокатской палате РСО-Алании.

Напомним, Эльман Пашаев защищал в суде актера Михаила Ефремова, которого 8 сентября 2020 года осудили на восемь лет за совершение 8 июля того же года смертельного ДТП в центре Москвы. Приговор Ефремова не устроил. 16 июля 2021 года второй кассационный суд общей юрисдикции получил жалобу от его новых адвокатов Петра Хархорина и Романа Филиппова. Те просят отменить апелляционное определение Московского городского суда от 22 октября 2021 года и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.

СПРАВКА «КП»

Раньше адвокатский статус давал преимущество на рынке. Клиенты считали, что он означает большую квалифицированность, опыт и контроль за качеством услуг со стороны государства. А теперь больше смотрят на репутацию юриста, публичные рейтинги и отзывы в интернете.

Конечно, адвокатский статус имеет свои плюсы. На следствии или в суде адвоката нельзя допросить о том, что он узнал от своего доверителя. Без решения суда невозможно обыскать офис и жилье адвоката.

У любых госорганов или частных компаний адвокат вправе запросить информацию, которая нужна для оказания юридической помощи. И в течение 30 дней ему должны ответить письменно.

В региональных палатах адвокату помогают защищать профессиональные права, повышать квалификацию и организуют встречи в профессиональном кругу. А главная привилегия - это возможность работать по уголовным делам. Хотя в качестве исключения вести уголовное дело может юрист и без статуса адвоката, если о том просит клиент и судья не против.

Если же говорить о минусах, то адвокатам приходится платить ежемесячно членский взнос до 1400 рублей. А еще нескромный вступительный взнос до 400 тысяч рублей. Дополнительные расходы за организацию и проведение экзамена на статус адвоката тоже немаленькие - от 10 до 40 тысяч рублей.

Правда 1 марта 2021 года вступило в силу положение Закона об адвокатуре, запрещающее лицам, чей статус адвоката прекращен по «по неблаговидным причинам», осуществлять судебное представительство. Только если адвокат не участвует в процессе в качестве законного представителя. Это значит, что за нарушения закона или адвокатской этики, представительство в суде невозможно. Вот только в России нет единого публичного федерального реестра адвокатов, где было бы указано, по какой причине у адвоката прекращен статус.

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