Четыре человека пострадали в ДТП с каретой Скорой в Ингушетии

Фото с места ДТП Фото: СОЦСЕТИ

В Назрани машина Скорой помощи попала в аварию из четырех машин. Пострадали четыре человека, передает пресс-служба УМВД по Ингушетии.

- По предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, они отделались ушибами и ссадинами, - сообщают в ведомстве.

Фото с места ДТП Фото: СОЦСЕТИ

ДТП случилось около 12 часов на перекрестке улиц Базоркина и Картоева. Местные жители сообщают, что, кроме Скорой, в аварию попали "Мерседес" и "Лада-Приора". Медицинская "Газель" от сильного удара опрокинулась.

Причина и обстоятельства аварии устанавливаются.