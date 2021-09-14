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Происшествия14 сентября 2021 15:28

Четыре человека пострадали в ДТП с каретой Скорой в Ингушетии

В аварию попали четыре машины
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
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Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Фото: СОЦСЕТИ

В Назрани машина Скорой помощи попала в аварию из четырех машин. Пострадали четыре человека, передает пресс-служба УМВД по Ингушетии.

- По предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, они отделались ушибами и ссадинами, - сообщают в ведомстве.

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Фото: СОЦСЕТИ

ДТП случилось около 12 часов на перекрестке улиц Базоркина и Картоева. Местные жители сообщают, что, кроме Скорой, в аварию попали "Мерседес" и "Лада-Приора". Медицинская "Газель" от сильного удара опрокинулась.

Причина и обстоятельства аварии устанавливаются.

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