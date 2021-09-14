В Домбае после схода ледника Алибек погиб турист

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

В зоне туристического отдыха в горах Карачаево-Черкесии сошел ледник на туристов. Как сообщают в экстренных службах республики, все произошло в Домбае на высоте 2200 метров.

Известно, что один человек из группы альпинистов погиб. Еще четверо пострадали и обратились к врачам за медицинской помощью. У двух человек диагностировали множественные травмы. Спасатели сообщают, что маршрут туристами не был зарегистрирован.

- В 15:11 поступила информация, что в результате обрушения части ледника Алибек в поселке Домбай пострадала группа туристов из шести человек из города Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярского края, - комментируют происшествие «КП-Ставрополь» в пресс-службе ГУ МЧС по КЧР. - На место выдвинулась оперативная группа Карачаевского пожарно-спасательного гарнизона в составе 2 человек, 1 единицы техники, спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения в количестве 8 человек, 2 единиц техники.

Отметим, что ледник Алибек площадью 972 гектара и длиной 4,6 км считается самой доступной природной наледью в Тебердинском заповеднике Карачаево-Черкесии. Его панцирь покрыт трещинами глубиной до 60 метров (!). Поэтому шагать по леднику в одиночку опасно.