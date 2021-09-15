В Дагестане дети учатся до ночи, хотя государство давало миллиарды на борьбу с третьей сменой в школах

В республике 28 школ работают в три смены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дагестанском селе Новый Хушет родители учеников школы №6 требуют разобраться с тем, что четвероклассников заставляют ходить на уроки в третью смену. На собрании одна из матерей высказалась, что они не желают рисковать жизнями и здоровьем детей, дожидаясь их со школы в восемь часов вечера.

- Дети будут идти на уроки в сумерках, а возвращаться по темноте. У нас есть матери-одиночки, которые не смогут приходить за детьми в это время. Мы очень просим обратить на нас внимание. Кто будет нести ответственность за жизнь и безопасность наших детишек, которые идут со школы домой ночью? - обратилась женщина к муниципальным и республиканским властям. Официальный комментарий от них получить пока не удалось.

Заметим, что еще в 2016 году Владимир Путин потребовал от руководителей республик ликвидировать распространенные на Северном Кавказе, а также в Бурятии, третьи смены в школах. В перспективе, отметил президент, не должно остаться даже вторых. К слову, в школах Красноярска ее могут убрать уже через 2 года.

Так вот в 2017-м на ликвидацию третьей учебной смены в российских школах - преимущественно в СКФО, правительство России направило 3,8 млрд рублей. В 2019-м на строительство школ в Чечне, Дагестане, Ингушетии и Бурятии потратили еще 11 миллиардов. На ликвидацию третьей смены в школах в 2020–2021 в Бурятию, Дагестан и Чечню отправили 12 млрд рублей.

В конце апреля этого года премьер-министр Михаил Мишустин после поездки в Чечню обратил внимание, что проблема так и не решена. И не только там. Перед этим, в марте 2021-го, глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по образованию и науке пообещал, что ликвидировать третью смену в российских школах получится к 2025 году.

По данным Минпросвещения, в 2020 году в Бурятии, Дагестане, Чечне и Тыве более 18 тысяч детей продолжали учиться в третью смену. На августовском совещании перед началом текущего учебного года глава Дагестана Сергей Меликов сказал, что в республике 28 школ работают в три смены. А свыше 200 школ в Дагестане располагаются в ветхих и аварийных зданиях. Меликов заявил, что до конца 2023 года будет построено больше 160 новых образовательных организаций.

КСТАТИ

Родители дагестанского города Хасавюрт, проживающие с детьми-школьниками в микрорайонах Лесные поляны и Совхозный, с 13 сентября бойкотируют школу, требуя для учеников школьный автобус.

От их домов до СОШ №16 нужно идти пешком 6 км через федеральную трассу без пешеходных переходов. Это совершенно небезопасно, уверены родители. Тем более, что некоторые классы учатся в третью смену, и возить детей в школу некому.

Общественный транспорт в этом вопросе - не помощник. Маршрутки ходят нерегулярно. Таксисты иногда просто не хотят ехать на окраину города. Единственное решение - это запустить школьный автобус. Тем более, что он есть. Остается просто найти водителя. Чего руководство образовательного учреждения никак не может сделать.