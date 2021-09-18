Мощный сель заблокировал три дороги в Дагестане

Фото: Минтранс РД

Три дороги пострадали после сильного селевого потока в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: Минтранс РД

Сильные ливни прошли 17 сентября. В итоге в Тляратинском и Цунтинском районах с гор сошел сильный каменный сель, который размыл замполотно и повредил опоры моста. Из-за ЧП на трех дорогах пришлось применять меры реагирования.

Фото: Минтранс РД

На трассе "Тлярата - Камилух" случился скальный обвал, а на дороге "Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал" - обвал и селевые выносы. Эти пути работают в ограниченном режиме.

Фото: Минтранс РД

Больше всех пострадала трасса "Тлядал - Бежта - Кидеро". Сразу на двух участках произошли селевые выносы и размыв опоры моста и земляного полотна. Дорога полностью перекрыта. Сообщение осуществляется по обходному маршруту через Цумадинский район по автодороге "Агвали - Шаури - Кидеро".