Туриста из Санкт-Петербурга всю ночь искали на Эльбрусе

Фото: УМЧС по КБР

Спасатели УМЧС по Кабардино-Балкарии спасли туриста из Санкт-Петербурга, который заблудился при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение поступило в центр управления в кризисных ситуациях после 19 часов. Альпинист жаловался, что из-за плохой снежной погоды он заблудился и не может найти обратную дорогу. На вызов выехали поисково-спасательная группа.

Фото: УМЧС по КБР

Туриста обнаружили на высоте 5250 метров. Им оказался 53-летний житель Санкт-Петербурга. Операция по спасению длилась всю ночь и закончилась лишь в шесть часов утра.

- Спасатели помогли спустится до альплагеря на высоту 3800 метров. В медицинской помощи не нуждается. На поисково-спасательные работы привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 10 человек и 2 единицы техники, - сообщает пресс-служба УМЧС по Кабардино-Балкарии.