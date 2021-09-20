Два человека погибли в ДТП в Дагестане после выезда на встречную полосу

Фото с места ДТП: УМВД по РД

В Дагестане после смертельного ДТП возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

Фото с места ДТП: УМВД по РД

Авария случилась 19 сентября, после 22 часов, на 929 километре автодороги "Кавказ". 26-летний водитель "Chevrolet Lanos" выехал на встречную полосу, когда ему навстречу ехал "Hyundai Sonata". Машины столкнулись лоб в лоб.

- В результате ДТП водитель «Chevrolet Lanos» и его 27-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, - сообщает дагестанская полиция.

Фото с места ДТП: УМВД по РД

Все, кто сидел в "Hyundai Sonata", попали в больницу с различными травмами. Среди них - 28-летний водитель и двухлетний ребенок. Отмечается, что малолетний был в момент ДТП в детском кресле. Это спасло ему жизнь.

Фото с места ДТП: УМВД по РД

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек".