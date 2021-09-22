Полчища тараканов ходят по головам пациентов на Ставрополье, ни на что не реагируя

Жалоба появилась в социальных сетях

В социальной сети Instagram, в аккаунте с новостями города Пятигорск, 22 сентября был размещен пост со следующим описанием:

«Крик души! Хирургия в нашей больнице. Три месяца на ужин и завтрак только овес, обед гороховое пюре. Зато тараканов тьма...».

К записи автор приложил фото и видео, иллюстрирующие описание сообщения. В комментариях одна из пользователей указала, что ужасающие кадры с бегающими по спящим пациентам тараканами были сняты в больнице Буденновска, а не Пятигорска.

Пациент пожаловался на плохое меню Фото: СОЦСЕТИ

«КП-Ставрополь» обратилась за комментарием в министерство здравоохранения Ставропольского края. Мы получили ответ. Ситуацию объяснил главный врач Краевого центра специализированных видов медицинской помощи в Буденновске, чьи пациенты и пожаловались на условия пребывания.

- Съемка сделана после проведения дезинсекции (процедура уничтожения насекомых). Из-за действия препарата насекомые выходят из своих укрытий, не реагируют на свет и присутствие человека. В течение суток после обработки они погибают. Обработка в медучреждении проводится ежемесячно, - утверждает Рустам Есенакаев.

По словам главврача, уже принято решение провести дополнительную внеплановую обработку от насекомых всех зданий и помещений на этой неделе.

Кроме того, добавил он, была проведена работа с медицинским персоналом хирургического отделения, который допускал прием пищи пациентами в палатах, что способствовало появлению там тараканов.

- Старшая медсестра хирургического отделения получила строгий выговор, - отметил главный врач.

Что же касается «скудного меню», было сказано, что оно разрабатывается с учетом состояния больных.

- Меню семидневное и разнообразное, содержит необходимое число калорий, белков, жиров и углеводов. Его составляет и строго следит за исполнением диетсестра. После операций требуется диета, наличие жидких супов, для того, чтобы пищеварительный тракт человека начал работать. Поэтому тяжелой пищи, жаренного, острого, соленого, к чему многие привыкли дома, в хирургическом отделении нет. Но кроме овощных супов пациенты получают мясные, рыбные блюда, творог, компоты из свежих или сушеных фруктов, в зависимости от сезона, - отметил главный врач больницы.

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