В Приэльбрусье пастух застрелил хаски туристов из Сибири

В первый день тура в горы питомец погиб...

Для туристов из Новосибирска поездка в горную Кабардино-Балкарию обернулась без преувеличения трагедией.

Местный чабан с ружьем застрелил их любимую собаку породы «Сибирский хаски». Пес путешествовал с супругами Антоном и Александрой на автомобиле. И погиб от пули в первый же день тура в Приэльбрусье.

Увиденное шокировало супругов. Фото: соцсети

По словам хозяев, добравшись до Терскола 19 сентября, они пошли смотреть на знаменитый на Кавказе водопад «Девичьи косы». Собака шла первый отрезок пути на поводке, позже - свободно, гуляя по живописному безлюдному ущелью.

Собака разделяла увлечение хозяев активными видами отдыха. Фото: личная страница героев публикации

Через некоторое время Антон и Александра не дозвались пса и пошли искать его обратно в поселок. Собака, как сказала билетер в кассе Национального парка, пробегала мимо. И сейчас ее застрелят. Женщина предупредила Александру, что собака погналась за бараном. Хозяйка бросилась следом спасать ее, но почти сразу раздался выстрел.

Пес всегда был рядом с Антоном и Александрой. Фото: личная страница героев публикации

Можно было бы решить, что пастух принял хаски за волка. Но дело в том, что домашнюю собаку с ошейником перед убийством привязали к мусорному контейнеру...

Антон не понимает, почему, видя два золотых медальона с паспортом питомца и сотовым телефоном хозяина на ремне, тот не стал связываться с ними. Версию о том, что добродушная домашняя собака «задрала» двух его баранов, хозяева даже комментировать не стали...

Собака, по словам хозяев, ни разу не проявила агрессии. Фото: личная страница героев публикации

- Даже если бы это было так, я бы возместил убыток... - пишет Антон в соцсети.

После случившегося с женой они вызвали полицейских и потребовали привлечь убийцу к ответственности. Погибшего питомца забрали на экспертизу. Подозреваемого в преступлении, предусмотренном статьей о жестоком обращении с животными, допросили.

Дело не заведено. Как пояснили «КП-Ставрополь» в пресс-службе ГУ МВД по КБР, пока еще проводится проверка по факту произошедшего. После экспертизы собаку похоронят в Приэльбрусье.

Хаски послушно сидела в автомобиле, когда хозяева брали ее с собой в поездки. Фото: личная страница героев публикации

Заметим, что огласку истории придали волонтеры. Одна из общественниц в Кабардино-Балкарии даже разместила фото убийцы пса, за что стала объектом травли в интернете. Она же написала у себя в аккаунте, что угрожают еще и Антону с Александрой. Потому что те написали заявление в полицию.