Первый зампред правительства Ставрополья Иван Ковалев ушел в отставку

Иван Ковалев. Фото: stavregion.ru

Первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Иван Ковалев ушел в отставку. Распоряжение об увольнении чиновника 24 сентября подписал губернатор Владимир Владимиров. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал информированный источник.

Иван Ковалев. Фото: kir-portal.ru

Официальной причиной ухода с поста стала страховая пенсия по старости. 6 сентября мужчине исполнилось 70 лет. В правительстве края Ковалев ранее занимал должности министра ЖКХ, строительства и архитектуры, а также министра промышленности, энергетики и транспорта.

Сам мужчина родился и получил высшее образование в Дагестане. Начинал как мастер и производитель работ. Был главным инженером, возглавлял строительного управления № 2 треста "Новомосковскхимстрой". Затем управлял строительными организациями. За успехи на поприще получил звание "Заслуженного строителя России".

Пост первого заместителя председателя правительства Ставропольского края получили в октябре 2013 года. Кто теперь займет должность - пока неизвестно.