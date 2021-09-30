Заморозков в Ставропольском крае в 2021 году не будет. Совсем

Разбираемся, почему предстоящее похолодание нельзя назвать заморозками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Ставропольского Гидрометцентра, ночью 1 октября температура воздуха по краю опустится до -1 градуса. Днем прогнозируется до +13. В Ставрополе предстоящей ночью температура воздуха понизится до +1 градуса, а в дневное время термометры покажут не больше +11. При этом ошибочно считать это первыми для региона заморозками.

Об этом «КП-Ставрополь» рассказала заместитель начальника по гидрометобеспечению края Наталья Клименко. По словам специалиста, предстоящее похолодание до 0 и -1 градусов не классифицируется как заморозки, что является опасным явлением.

Одна из причин — похолодание не представляет угрозы сельскохозяйственным культурам, в частности плодовым.

- Заморозков в принципе уже не будет, потому что произошло понижение температурного режима, - объяснила собеседница.

Со слов Клименко, за сутки температура воздуха должна снизиться на 15 градусов и больше до минусового значения. Тогда это заморозки. А если температура перешла в сторону понижения без такого резкого падения, тогда это обычное похолодание.