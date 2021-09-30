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Общество30 сентября 2021 10:50

Заморозков в Ставропольском крае в 2021 году не будет. Совсем

Синоптик объяснила, как такое возможно
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Разбираемся, почему предстоящее похолодание нельзя назвать заморозками

Разбираемся, почему предстоящее похолодание нельзя назвать заморозками

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Ставропольского Гидрометцентра, ночью 1 октября температура воздуха по краю опустится до -1 градуса. Днем прогнозируется до +13. В Ставрополе предстоящей ночью температура воздуха понизится до +1 градуса, а в дневное время термометры покажут не больше +11. При этом ошибочно считать это первыми для региона заморозками.

Об этом «КП-Ставрополь» рассказала заместитель начальника по гидрометобеспечению края Наталья Клименко. По словам специалиста, предстоящее похолодание до 0 и -1 градусов не классифицируется как заморозки, что является опасным явлением.

Одна из причин — похолодание не представляет угрозы сельскохозяйственным культурам, в частности плодовым.

- Заморозков в принципе уже не будет, потому что произошло понижение температурного режима, - объяснила собеседница.

Со слов Клименко, за сутки температура воздуха должна снизиться на 15 градусов и больше до минусового значения. Тогда это заморозки. А если температура перешла в сторону понижения без такого резкого падения, тогда это обычное похолодание.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ