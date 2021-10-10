Семья 7 раз чудом избежала полета на разбившемся в Татарстане L-410

Светлана Шарипова считает, что от авиакатастрофы ее с сыном уберег Бог. Фото: Instagram

47-летняя Светлана Шарипова и ее 16-летний сын Даниль могли оказаться в списке погибших в авиакатастрофе под Мензелинском в Татарстане 10 октября 2021 года.

Подробности несостоявшегося рокового прыжка «КП-Северный Кавказ» рассказала сама Светлана Шарипова - продюсер, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, член Союза журналистов России и многодетная мама.

У Светланы - трое сыновей, 16-летний Даниль - средний. Фото: Instagram

Женщина еще летом решила, что обязательно прыгнет с парашютом. Мечту мамы активно поддержал средний сын - 16-летний Даниль. Они накопили нужную сумму, выбрали аэроклуб и стали ждать подходящего момента, который никак не наступал: то погода нелетная, то плотный график не позволяет.

- Это была седьмая попытка осуществить мечту, - рассказала Светлана в беседе с корреспондентом «КП». - С начала лета 2021 года мы с сыном шесть раз пытались прыгнуть с парашютом и все не выходило. Несколько раз не получалось из-за внезапно испортившейся погоды, еще пару раз вылеты переносились из-за нашей с сыном занятости. Так вышло и в этот раз.

Весной глава Башкирии Радий Хабиров присвоил Светлане Шариповой почетное звание «Заслуженный работник культуры РБ». Фото: Instagram

Вечером 9 октября семье Шариповых позвонили из аэроклуба и сообщили, что утром 10 октября состоится вылет на самолете L-410. Прогноз был благоприятным, и группа практически сформирована.

- Супруг мне еще сказал - раз погода хорошая будет, может полетите? - рассказывает Светлана. - Но мы поговорили с сыном и решили снова на время отложить мечту. Дело в том, что мы с сыном проходим обучение, и график у нас достаточно плотный. Вот и решили сначала завершить одно начатое дело, а потом уже подумать о другом.

Утром Светлане стали звонить знакомые, знающие о ее желании совершить прыжок, которые услышали о крушении самолета из выпусков новостей. Позже звонки поступили и от таких же счастливчиков, которые могли, как и Шариповы, оказаться в том самом злополучном самолете.

16-летний Даниль мог оказаться в разбившемся самолете. Фото: Instagram

Так, по словам Светланы, живым остался инструктор из Уфы. Он планировал вылет, но проспал. Еще одного везунчика дома оставила супруга, заявив, что у нее нехорошее предчувствие. Разбуженный в пять утра тревожными словами жены мужчина не стал спорить и остался дома.

- Как подумаю, что мы с сыном могли оказаться в этом самолете - кровь в жилах стынет, - говорит Светлана. - Очень соболезную всем родным погибших.

- Боже, как я рад, что не поехал сегодня. Мне очень повезло, - написал Даниль на своей страничке в соцсети.

Тем не менее, они с мамой не собираются отказываться от мечты.

Светлана Шарипова давно мечтала прыгнуть с парашютом, но каждый раз ей что-то мешало. Фото: Instagram

- Мы с сыном так решили: деньги, собранные на прыжок, трогать не будем. До лучших времен. Возможно, еще наступит подходящий момент, и мы сможем сделать то, что задумали и к чему так долго стремились, - подытожила женщина.

Напомним, 10 октября 2021 года легкомоторный самолет L-410 рухнул на землю в Мензелинском районе, не успев набрать нужную высоту. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. 16 человек погибли, шесть выжили. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна».

В МЧС Татарстана создана «горячая линия»: 8 (843) 288-46-53.

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