Стрельба в школе: почему обычные дети становятся жестокими убийцами

Первая в нашей стране трагедия со стрельбой в школе произошла в 2014 году в Москве. Фото: Евгения ГУСЕВА

В последние годы силовые структуры систематически отчитываются о предотвращении вооруженных нападений школьников и студентов на свои учебные заведения. Количество несостоявшихся «колумбайнеров» перевалило за полсотни, предотвратить трагедии удалось в 80 из 85 регионов страны. Почему же обычные школьники превращаются в жестоких убийц и как бороться с опасным явлением?

Убийцы-подражатели, спятившие тихони-одиночки или настоящие террористы?

Москва, 3 февраля 2014-го. Десятиклассник Сергей Гордеев пришел в школу № 263, вооружившись карабином и винтовкой. Он застрелил учителя географии и взял в заложники своих одноклассников. После этого старшеклассник открыл огонь по прибывшим на место ЧП полицейским, убив сотрудника вневедомственной охраны и тяжело ранив патрульного. Переговоры с ним вел его отец. Ему удалось убедить сына отпустить ребят и сдаться.

Суд признал молодого человека невменяемым и назначил принудительное лечение сроком не менее 6 месяцев. В марте 2015 года дело отправили на пересмотр. Годом позже Сергея освободили от ответственности и направили в стационар на принудительное лечение. В 2017 году молодого человека перевели на амбулаторное лечение, ему присвоена инвалидность. В 2020 году пострадавшие обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность перевода Гордеева на амбулаторное лечение.

Ивантеевка, 5 октября 2017-го. Девятиклассник Михаил Пивнев пришел на урок с целым арсеналом оружия и открыл стрельбу. В результате атаки пострадали четыре человека: учительница и трое учеников, которые выпрыгнули из окна школы. Нападавшего задержали, ему выдвинули обвинение по статье «хулиганство с применением взрывчатых веществ». Суд приговорил его к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Во время следствия выяснилось, что школьник активно интересовался «Колумбайном».

Керчь, 17 октября 2018-го. Массовый расстрел в Керченском политехническом колледже устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он заложил взрывное устройство в столовой здания, открыл стрельбу по студентам, а после застрелился. В результате нападения погиб 21 человек, 67 были ранены. Массовое убийство в Керчи стало крупнейшим по количеству жертв в новейшей истории Европы. Следствие полагает, что причиной трагедии стала ненависть к одногруппникам.

Казань, 11 мая 2021-го. Массовый расстрел в гимназии № 175 в столице Татарстана устроил бывший ученик Ильназ Галявиев. В школе вооруженный 19-летний парень установил несколько самодельных взрывных устройств, привел их в действие и пошел по кабинетам. В одном из кабинетов он выстрелил в учителя и двух учеников, после чего стал стрелять из окна по спортплощадке, где шел урок физкультуры. Закончив стрельбу, он сдался. Жертвами Галявиева стали семь учеников и два педагога. В отношении него заведено дело об убийстве, стрелявший находится под арестом. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Пермь, 20 сентября 2021-го. После 11 утра в понедельник, 20 сентября, к восьмому корпусу Пермского национального исследовательского госуниверситета подошел человек в военном шлеме, маске, обвешанный патронташами и с помповым ружьем в руках. По пути к университету он несколько раз выстрелил по проезжающим мимо автомобилям. Войдя в здание вуза, он открыл стрельбу по охраннику, а затем по окружающим. Стрелявшим оказался тихий студент-первокурсник, 18-летний Тимур Бекмансуров. Жертвами стали шесть человек, пострадали 24. Стрелявшего студента выстрелом в ногу остановил инспектор ДПС. В тяжелом состоянии Бекмансуров был доставлен в больницу, где ему ампутировали ногу. В отношении стрелявшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

После стрельбы в московской школе в 2014 году в нашей российской действительности появились такие понятия, как «Колумбайн» и «скулшутинг» (вооруженное нападение обучающегося или стороннего человека на учащихся внутри образовательного заведения. - Ред.). Пермь, Казань, Керчь, Ивантеевка, Москва - страшные события в учебных заведениях повергли в шок всю страну, обнажили проблему безопасности детей.

Эффект «Колумбайн»

«Колумбайн» - так называлась школа в США, где в 1999 году произошло самое громкое вооруженное нападение двух учеников на своих одноклассников. Эрик Харрис и Дилан Клиболд устроили стрельбу, в результате которой погибли 13 человек и 23 получили ранения. После расправы нападавшие покончили с собой. Впоследствии у школьников, устроивших атаку на «Колумбайн», появились подражатели.

Подобные инциденты участились, а нападавшие открыто признавались в том, что их вдохновила стрельба в 1999 году. Харриса и Клиболда стали идеализировать, появились последователи, которые начали объединяться в социальных сетях.

Соцсети могут быть опасными. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Первое масштабное исследование по изучению роли подражания в инцидентах школьного насилия было опубликовано в 2001 году. В нем авторы исследовали школьные округа Пенсильвании и установили, что через неделю после инцидента в 49 штатах была зарегистрирована как минимум одна угроза подражания, а в Пенсильвании - более 60 угроз насилия в школах. В целом исследователи насчитали 354 угрозы школьного насилия в течение 50 дней после инцидента в "Колумбайне". И это намного превысило угрозы, оцениваемые до 1999 года как одна-две угрозы в год, - говорится в статье ученых Национального исследовательского Томского политехнического университета «Пост-Колумбайн эффект»: стохастический терроризм», опубликованной на страницах «Вестника национального антитеррористического комитета».

В 2011 году феномен преступников-одиночек получил определение как «стохастический терроризм».

- Стохастический террорист - это человек, который «всплывает», казалось бы, из ниоткуда, чтобы совершить насильственный или террористический акт. У него нет очевидных связей, через которые его могут обнаружить. Он не сообщает много о себе и о своих намерениях. Он придерживается своих планов, может действовать как преднамеренно, так и непреднамеренно, в порыве ярости. В определенный момент времени он случайным образом выходит из тени и совершает убийство, - говорится в статье Анны Карповой и Дениса Чайковского, ученых Томского университета.

По их мнению, действия стохастического террориста вызывают в обществе «синдром подражания» и подстрекают больше таких же стохастических одиночек.

К 2015 году ученые смогли четко описать характерные черты потенциальных скулшутеров. Они, как правило, чрезвычайно нарциссичны; игнорируют закон и мораль; не имеют способности к эмпатии; склонны получать садистское удовольствие от причинения вреда и убийства; с легким расстройством аутистического спектра; имеют расстройства восприятия, памяти, мышления, эмоциональности, что сказывается на поведении. Это могут в том числе быть и подростки, страдающие шизофренией.

В списке симптомов скулшутеров - слуховые галлюцинации, мания величия, параноидальный бред. Ученые отмечают, что подростки, которые способны на преступление, могли подвергаться или подвергаются физическому или сексуальному насилию, имеют родителей алкоголиков, наркоманов, жестоких и зачастую с криминальным прошлым.

При этом специалисты предупреждают, что было бы ошибочно полагать, будто все скулшутеры психически больны. Психическое заболевание - зачастую лишь удобное объяснение причины внезапного нападения подростка.

- Психически больной стрелок гораздо более реален в нашем коллективном воображении и страхах, чем в реальной жизни, - отмечают исследователи.

Шок-контент опасных соцсетей

После событий в «Колумбайне» его фанаты стали объединяться в социальных сетях. Маргинальных групп становилось все больше, а их участники и сегодня с особым интересом обсуждают все, связанное с шокирующими событиями в школах России и Запада. Детальному обсуждению подвергается все: от маршрута по пути в школу до одежды, которую надевали подростки, совершившие преступления.

Стать участником группы легко - достаточно подать заявку. Психологи отмечают, что такие сообщества крайне вредны для подростковой психики, но в них, как правило, и вступают дети с определенными наклонностями. Случайно попавший в такую группу подросток не станет ее полноправным участником - ему вскоре станет неинтересно и противно. Шок-контент заинтересует лишь человека с искаженной эмоциональной сферой.

По сути, участник подобной группы потенциально готов совершить противоправное действие, а в «колумбайновских» группах ищет себе оправдание и дополнительную мотивацию. Стоит отметить, что зачастую родители или знакомые тех, кто совершил нападение, знают об их странном увлечении в соцсетях, но не придают этому должного значения. Тот же девятиклассник, устроивший бойню в Ивантеевке, не особо скрывал свое увлечение «Колумбайном», а информацию «для вдохновения» черпал в социальных сетях, становясь участником маргинальных групп.

Борьба с такими группами в социальных сетях ведется - паблики, пропагандирующие и призывающие к насилию, закрываются по требованию правоохранительных органов, но, увы, следом создаются новые, а отследить все в социальных сетях практически нереально.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПОДРОСТКОВ

Что нужно знать родителям, чтобы помочь своим детям пережить непростой пубертатный период и не допустить развития отклонений, способных привести к преступлению. На что надо обращать внимание:

- внешность:

Школьники часто стремятся к переменам, следуя модным тенденциям: новый цвет волос, странная одежда, пирсинг, тату - все это нормально. При условии, что не происходит перемен в самом поведении подростка. Если он по-прежнему справляется со школьными заданиям, увлекается каким-то хобби, следит за личной гигиеной и активно общается со сверстниками, то бить тревогу незачем. Если ребенок вдруг стал уходить в себя, мало общается с друзьями, отдавая предпочтение компьютерным посиделкам, то это может стать первым тревожным звоночком.

- отстаивание интересов:

Подростки склонны доказывать свою правоту, готовы спорить из всех сил и с друзьями, и с родителями, и с учителями. Это вполне нормально, когда используются слова. Тревожиться стоит тогда, когда подросток начинает грозить физической расправой (себе или собеседнику) или набрасывается на оппонента с кулаками.

- настроение:

Перепады настроения в пубертатном периоде тоже не должны вызывать серьезных опасений у родителей. Переживать нужно тогда, когда подросток долгое время находится в подавленном состоянии, не может сосредоточиться на чем-либо, говорит о смерти, не хочет идти в школу и получает двойки.

- друзья:

Подросток дорожит мнением друзей куда больше, чем мнением родителей. В его окружении наверняка есть пара-другая «авторитетных» спикеров, к которым ваше чадо прислушивается, вне зависимости от вашего мнения. И это тоже нормально. Ненормально, если у ребенка вообще нет друзей или резко меняется круг компании.

Психологи отмечают, что подростки не в состоянии полноценно и здраво оценивать эмоции других людей по отношению к себе. Например удивление они вполне способны принять за гнев. Школьникам важно проявление любви и заботы со стороны родителя. Они должны чувствовать уверенность, что дома их ждут и готовы поддержать в трудную минуту.

Особое внимание нужно обратить на признаки жестокости в поведении подростка. Он интересуется оружием, готов отстаивать свою правоту на кулаках, бьет животных или вслух мечтает о расправе над недругом - значит вам пора действовать. Если не удается выстроить диалог с подростком, а признаки жестокости проявляются все чаще, не ждите, что все само собой разрешится, - идите к психологу.

Родителю в первую очередь нужно научиться контролировать собственные эмоции. Сдерживайте гнев, будьте спокойны и рассудительны. Обеспечьте своему ребенку безопасность, у него должно быть место, где можно уединиться, собраться с мыслями. Проявляйте уважение к еще не совсем взрослому человеку. Например, возьмите за правило стучаться в дверь его комнаты, если она закрыта. Разговаривайте с ним. Помогите ему понять, что вызывает у него неприятные чувства: что обижает, злит или вызывает неконтролируемый приступ ярости. Это могут быть и ситуации, и вполне конкретные личности, с которым он вынужден контактировать.

Проблему проще решить, если знать ее причину. Научите ребенка контролировать свои эмоции. В борьбе с несдержанностью на помощь придет спорт - запишите его в спортивную секцию или направьте в творчество.

ВАЖНО!

Школьники под защитой

Чтобы не допустить страшной трагедии в школах Ставрополья, в образовательных учреждениях региона ведется систематическая работа в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества». О том, какие антитеррористические меры уже реализуются в образовательных учреждениях края, рассказали в министерстве образования СК.

В школах все больше уделяют внимание безопасности. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Особое внимание уделяется состоянию антитеррористической защищенности объектов образования, в том числе наличию и техническому состоянию средств защиты и противопожарной безопасности, - сообщили в ведомстве. - По состоянию на июль 2021 года на территории Ставропольского края расположены 1653 муниципальных и государственных образовательных организаций, в отношении которых министерство образования выполняет мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности.

По данным регионального минобра, физической охраной обеспечены 100% образовательных организаций, из них: частными охранными предприятиями охраняются (ЧОП) - 542 организации (32% организаций); комбинированной охраной (ЧОП и штатные сотрудники) - 275 организаций (17% организаций); сторожами охраняются - 836 организаций (51% организаций).

Помимо этого, почти 90% учебных заведений региона оснащены системами видеонаблюдения. Также в школах продолжается установка периметрального ограждения. На сегодняшний день такое ограждение есть в 95% школ.

В образовательных учреждениях региона систематически проводятся профилактические мероприятия в которых зачастую принимают участие социальные работники, педагоги-психологи, сотрудники правоохранительных органов, а также представители власти.