Счетная палата России выявила нерациональное использование минеральных вод Ставрополья

Аудиторы также указали на низкий темп ремонта минералопроводов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В счетной палате России провели исследование работы крупнейшего недропользователя Ставрополья АО «Кавминкурортресурсы». Компания обеспечивает весь регион лечебной грязью и минеральной водой.

По заключению экспертов, потенциал компании отмечается низкой эффективностью, а также не реализуется в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба счетной палаты РФ.

Так, по информации, размещенной на официальном сайте ведомства, из 149 скважин 26 почти не используются, меры по их ликвидации (консервации) или дальнейшему использованию не приняты. При этом 95% годовой добычи минеральной воды приходится всего на 18 скважин.

Также аудитор Сергей Мамедов указал на недостаточный государственный контроль при учете извлекаемых подземных вод при разработке месторождений.

- Это создает риски добычи минеральной воды сверх установленного уровня и занижения налоговой базы при расчете налога на добычу полезных ископаемых, - прокомментировал он.

Аудитор счетной палаты Андрей Батуркин добавил, что потенциал самоизливающихся термальных вод не реализуется. Из-за снижения спроса со стороны санаторно-курортных учреждений потери минеральной воды АО «КМКР» от источников значительно превышают объемы продаж.

По этой причине ведомство предлагает разработать меры по использованию потенциала самоизливающихся термальных вод Железноводского и Пятигорского месторождений.

Проверка также показала, что поставка непереработанного сырья (минеральной воды и лечебной грязи) в санаторно-курортные учреждения приносит АО «КМКР» основной доход. На нее приходится свыше 96% выручки.

Вместе с тем по ряду месторождений общество продает минеральную воду себе в убыток или по себестоимости.

После чего представитель Счетной палаты предложил пересмотреть подходы к созданию единого недропользователя на КМВ, а компании «Кавминкурортресурсы» заниматься развитием самостоятельного розлива минеральной воды.