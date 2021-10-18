В Росгвардии прокомментировали драку на испытаниях за получение краповых беретов на Ставрополье

Соревнования проходили на территории учебного центра «Тамбукан». Фото: пресс-служба Росгвардии

На территории учебного центра «Тамбукан» Ставропольского края прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета, в которых поучаствовали 115 военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения. Неожиданно мероприятие закончились скандалом.

Сначала все шло абсолютно по плану. Инструкторы из числа краповиков совершили восхождение на самую высокую точку Кавказских Минеральных Вод – гору Бештау в знак поддержки кандидатов, которым предстоит тяжелая борьба за заветный головной убор - краповый берет.

Затем кандидаты сдали зачеты по всем дисциплинам подготовительной программы спецназа. Преодолевшие этот этап претенденты на право ношения высшего знака доблести спецназа подошли к главной части испытаний. Допущенные к финалу росгвардейцы в полной экипировке приступили к 10-километровому марш-броску по пересеченной местности с выполнением множества нормативов и вводных.

К финалу испытаний - спаррингу с другими кандидатами и инструкторами - дошли самые подготовленные и закаленные бойцы. Каждый из них показал не только отточенную технику рукопашного боя, но и невероятную силу воли. Этот этап испытаний покорился лишь тридцати восьми соискателям.

В торжественной обстановке начальник Главного управления сил специального назначения Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Семиляк вручил краповые береты 38 спецназовцам.

Позже в сети стали обсуждать, что не все из награжденных действовали честно, поэтому даже произошла драка.

По одной из версий, бойцы 604-го центра спецназначения «Витязь» обвинили участников из одной из республик Северного Кавказа в том, что тех во время марш-броска подбрасывали на автомобилях их товарищи.

При этом в сети писали, что, несмотря на проведенные манипуляции, нарушители все равно получили краповые береты, а в знак протеста бойцы «Витязя» сняли краповые береты.

- С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназа, - прокомментировал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Он добавил, что на любых соревнованиях, когда речь заходит о конкуренции, «у участников возникают эмоции».

- Но в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победил, как всегда, сильнейший. Краповый берет - это символ доблести, и его не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований, - объяснил Грибакин.

«КП-Ставрополь» связалась с бывшим сотрудником спецгруппы ФСБ «Альфа», помощником главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Даниилом Мартыновым, чтобы разобраться в ситуации. Однако, Мартынов разъяснений по этому вопросу получить не удалось:

- Я сейчас нахожусь в командировке. Не в курсе по данному вопросу, - ответил он «КП-Ставрополь».

Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл имена семерых бойцов спецназа, получивших краповые береты в ходе резонансного мероприятия на Ставрополье:

- По итогам выполнения заданий права ношения крапового берета удостоились семеро наших спецназовцев. Успешно все испытания прошли - командир ОМОН УФСВНГ по ЧР Анзор Бисаев и командир ГБР СОБР «Терек» Сайди Лорсанкаев. Кроме того, краповиками стали Мовсар Абдулхаджиев, Рамзан Мукаев, Хизир Мусаев из специального моторизованного полка «Север» Грозненского соединения Росгвардии, а также Идрис Аташев и Тамерлан Садулаев из специального моторизованного батальона «Юг» этого же соединения, - написал чеченский лидер на своей странице в ВК.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Известный военный корреспондент Александр Сладков в своем Телеграм-канале уточнил механизм получения крапового берета.

- Надо помнить, что краповый берет может быть вручен не только в результате прохождения очень тяжелых, опасных испытаний, но и по заслугам. Решается это коллегиально, не лично Сергеем Лысюком, основателем движения Краповых беретов, - написал Сладков и поделился мнением, что глава Чечни как никто будет заинтересован в том, чтобы наказать замешанных в скандале - как в свое время он жестко пресек подтасовки на ЕГЭ по русскому языку.