«Мало! Нужно было в стратосферу!»: перед 100-летием ветеран войны из Белгорода пролетела на реактивном самолете

Мария Денисовна в 14 раз поставила рекорд. Фото: Владикавказский аэроклуб

- Я сопротивлялся. Предлагал полететь на планере. Но Мария Денисовна: «Нет, хочу на реактивном», - рассказывает «КП-Ставрополь» начальник Владикавказского аэроклуба Руслан Козырев.

Мария Колтакова – ветеран Великой Отечественной войны родом из Белгорода. Пешком прошла войну от Воронежа до Праги, участвовала в Курской битве. Вынесла с поля боя 300 раненых бойцов (!) как старшина медицинской службы. Вся грудь в медалях – есть и «За отвагу», и орден Славы III степени.

Мария Денисовна освобождала Харьков, Львов, Польшу и Чехословакию. Была дважды контужена

13 раз Мария Денисовна попадала в Книгу рекордов России: в 93 года прыгнула с парашютом, в 95 – поднялась на 1000 метров на планере, погружалась с аквалангом, летала в аэротрубе, каталась на картинге...

В небо Северной Осетии «железная бабушка» – так зовет себя Мария Денисовна, поднялась на военном самолете на высоту 3000 метров за пару месяцев до 100-летнего юбилея. И установила теперь уже 14-й по счету рекорд! В кабине реактивного самолета Л-29 ветеран заняла кресло второго пилота – фактически управляла не она, а военный летчик 1 класса полковник Аслан Царуев.

- Прошли с перегрузками не больше 3 единиц по определенному маршруту: Кавказский хребет, над Фиагдоном по ущелью. Сделали фигуры сложного пилотажа: боевой разворот, «бочку», «горку». И сели. Полет прошел успешно, - продолжает начальник Владикавказского аэроклуба. – Мария Колтакова была счастлива. Но сказала: «Мало полета! Нужно было в стратосферу!». Мы вручили ей диплом «Почетного авиатора» нашего клуба.

Фото: Владикавказский аэроклуб

Кроме ветерана 16 октября 2021 года совершили полет инвалиды-колясочники. Третий год школа авиации Владикавказа дает возможность авантюристам с ограниченными возможностями подняться в небо на реактивном самолете или планере.

СПРАВКА «КП»

Владикавказский аэроклуб считается одним из старейших в России. Еще 9 мая 1934 года был образован аэроклуб ОСОАВИАХИМа, ставший центром подготовки летчиков, авиатехников, планеристов, авиамоделистов. До начала Великой Отечественной войны аэроклуб Северной Осетии подготовил до 4 тысяч летчиков, планеристов и парашютистов. Во время войны 17 его воспитанников стали Героями Советского Союза.

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