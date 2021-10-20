Обязательная вакцинация в Ставропольском крае: кому надо привиться от коронавируса

Обязательная вакцинация в Ставропольском крае коснется определенный круг лиц Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Владимир Владимиров рассказал в соцсетях, что вводится обязательная вакцинация в Ставропольском крае. Прививку от коронавируса надо будет сделать людям, которые ежедневно встречаются с большим числом людей - работники социальной сферы, общепита и сотрудники, "имеющие большое количество контактов".

Мера вызвана увеличением числа заболевших и умерших. По словам Владимирова, суточный прирост приближается к четырем сотням, каждый день от коронавируса погибает больше 30 человек. Массовая вакцинация поможет обществу выработать коллективный иммунитет.

- Хочу сказать огромное спасибо за то, что за 19 октября в пять раз выросло число провакцинировавшихся за сутки. Мы снова приближаемся к цифрам 10-20 тысяч прививок за сутки. [...] Пожалуйста, прививайтесь. Чем больше людей будут привиты, тем в большей безопасности будет наше здоровье. И здоровье тех, кто нам дорог, - заявил губернатор Ставропольского края.

Официального постановления о введении обязательной вакцинации от коронавируса на Ставрополье пока нет. В документе пропишут, какие сферы попадут под новую меру. Кроме того, власти укажут сроки реализации и долю сотрудников, которые должны привиться. "КП-Ставрополь" следит за ситуацией.

ПОЧЕМУ ВВОДЯТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Подобную меру ранее реализовали в Москве. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснял это так:

- Все профессиональные группы,которые перечислены в постановлении, являются декретированным контингентом (их работа связана с продуктами, обучением детей, коммунальным обслуживанием — прим.ред.). Закон об иммунопрофилактики №157 1998 года предписывает: они подлежат вакцинации в обязательном порядке. У них риск заболеть в разы выше, чем у обычных граждан. Они общаются с большим количеством людей.

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