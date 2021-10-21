Бегалетами изобретателя из Пятигорска заинтересовались в Индии, Германии и Монголии

Фото: begak.ru

Пятигорский изобретатель Александр Бегак в 2022 году планирует запустить производство созданных им бегалетов – это гибрид электромобиля, микросамолета и параплана. Аналогов этим экологичным и безопасным трансформерам нет в мире, утверждает конструктор.

Чудо-транспорт разгоняется по земле до 80 км/ч. Фото: Александр Бегак

- В качестве наземного транспорта их можно внедрять для мониторинга и охраны курортных и природоохранных зон. Глава Сухума на встрече в Абхазии изъявил желание использовать этот транспорт в туристических зонах и для перевозки грузов, - делится Бегак с «КП-Ставрополь». – Заинтересовались бегалетами в Индии, Германии и Монголии.

В первый год на площадках уже существующих предприятий соберут тысячу электромобилей-трансформеров – пока для продажи в пределах России. Часть производства изобретатель хочет разместить на территории Кавказских Минеральных Вод – это будет промышленный комплекс по крупноузловой сборке площадью 4000 квадратных метров на более чем 60 рабочих мест.

- После запуска завод принесет бюджету Ставропольского края порядка 1,4 млрд рублей, - обратил внимание Бегак.

В 14 лет инженер-конструктор из Пятигорска построил свой первый одноместный самолет «Дельфин», в 15 лет – стал самым молодым инструктором Парашютно-десантной подготовки авиации СССР. Александр Бегак налетал больше 5 тысяч часов на разных летательных аппаратах, в том числе на бегалетах. Прыгал с парашютом больше 1,8 тысячи раз – в районе Южного полюса, на Эльбрусе и Северном полюсе. Почти все экстремальные экспедиции он тестировал свои же изобретения. У изобретателя много патентов, в том числе на новый вид транспорта.