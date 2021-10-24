Шесть человек скончались в столкновении грузовика и автобуса на трассе Астрахань - Элиста - Ставрополь

Фото: пресс-служба главного управления МЧС по республике

Шесть человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении грузовика с пассажирским автобусом в Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел 02:05 24 октября, на территории Яшкульского района (на 245 км ФАД Р-216 «Астрахань - Элиста – Ставрополь»). Там Камаз столкнулся с пассажирским автобусом «Неоплан», следовавшим по маршруту «Махачкала - Санкт-Петербург».

Сообщается, что в автобусе находилось 28 пассажиров. Шесть человек погибли, один из них – ребенок. Все они были пассажирами автобуса. В пресс-службе главного управления МЧС России также рассказали о семи пострадавших.

Их с травмами доставили в Яшкульскую районную больницу, двоих в Республиканскую больницу им. П.П.Жемчуева.

В придорожном кафе развернули временный пункт размещения для других пассажиров. По факту смертельного ДТП проводятся проверки.