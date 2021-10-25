Как оплачиваются нерабочие дни в ноябре 2021 года в Ставропольском крае: кому и в каком объеме сохранят зарплату на время «ковикул»

В связи со сложной эпидобстановкой президент России установил с 30 октября по 7 ноября 2021 года нерабочие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

На совещании Владимира Путина с членами правительства 20 октября 2021 года вице-премьер Татьяна Голикова назвала Ставрополье в числе регионов России с критической эпидемиологической ситуацией. Обратив внимание, что в крае коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят более чем на 95%.

В связи со сложной эпидобстановкой в стране президент установил с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы. О чем говорится в Указе от 20 октября 2021 года № 595. При этом за регионами оставили возможность добавить дополнительные нерабочие дни до 30 октября или продлить нерабочую неделю после 7 ноября.

Как и во время объявленных в 2021 году майских нерабочих дней сейчас не предусмотрено исключений по категориям работников или организаций. Единственное, организации и органы власти должны определить численность служащих и сотрудников, которые на время «ковикул» будут обеспечивать их нормальное функционирование. Коммерческие предприятия устанавливают режим работы, аналогичный режиму работы в выходные дни.

И хотя в Указе говорится про сохранение зарплаты, все же возникает вопрос, как именно будут оплачиваться смены в нерабочие дни в октябре-ноябре в Ставропольском крае. «КП-Ставрополь» спросила об этом у юриста:

- Указ президента № 595 базируется на статье 112 Трудового кодекса РФ, что предполагает сохранение заработной платы. Работникам гарантируется получение полного оклада. Нет основания для снижения ЗП. Это касается и тех, кто работает на иной форме: им выплачивается вознаграждение в соответствии с договоренностью с работодателем или профсоюзом, - рассказал Армен Агасиев.