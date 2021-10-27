Сергей МЕНЯЙЛО: «У нас есть все, чтобы сделать Северную Осетию регионом, который уверенно идет вперед»

Сергей Меняйло. Фото пресс-службы главы РСО - Алания.

Еще в апреле, буквально сразу после назначения на должность врио главы, Сергей Меняйло озвучил первоочередные задачи, стоящие перед республикой, и наметил оптимальные пути их решения. По мнению нового руководителя Северной Осетии, прежде всего, необходимо разработать программы развития и модернизации для каждой из отраслей и для республики в целом, чтобы максимально эффективно реализовать имеющийся потенциал.

- Нужно понять, что крепкая республика, развитая экономика, обращенная лицом к людям социальная сфера - это единственно верный, честный, правильный путь, по которому мы должны пойти вместе, - уверен Сергей Меняйло.

Транспорт станет доступнее и комфортнее

Едва вступив в должность в качестве врио главы, Сергей Меняйло изучил ситуацию с общественным транспортом в республике и уже на первом заседании правительства дал поручения по его модернизации.

На данный момент уже есть подготовленное министерством промышленности и транспорта РСО - Алания техзадание на разработку схемы транспортного обслуживания Владикавказской агломерации (КСОТ) и документов транспортного планирования на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу и заключен контракт (после проведения минпромом конкурса) на выполнение научно-исследовательской работы.

- Наша задача - оптимизировать маршрутную сеть Владикавказской агломерации, сделать общественный транспорт доступнее и комфортнее, в том числе для маломобильных пассажиров, - уточнили в ведомстве, - кроме того, запланирована работа по развитию инфраструктуры пассажирского транспорта общего пользования, включая мероприятия по строительству и реконструкции остановочных пунктов, транспортно-пересадочных узлов и станций.

Разработка документов транспортного планирования позволит в дальнейшем полностью модернизировать сферу пассажирских перевозок во Владикавказе, а также принять участие в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги» и приобрести на его средства современный подвижной состав.

Кстати, по ранее достигнутой договоренности с Минпромторгом РФ со следующего года в республику начнется поставка новых трамваев, а старые отреставрированные планируется сохранить для работы в исторической части североосетинской столицы.

150 школ капитально отремонтируют и оснастят современным оборудованием

Модернизация коснется и системы образования - в республике по поручению Сергея Меняйло работают над созданием масштабной региональной программы, перед которой стоят задачи повышения качества общего образования, развития профессионального и дополнительного образования, совершенствования подходов в выявлении и поддержке одаренных ребят, психолого-педагогического сопровождения детей, развития предпрофильного и профильного образования.

Одними из основных мероприятий программы станут реконструкция и капремонт зданий школ (их список сформирован на основании данных, предоставленных муниципалитетами), их оснащение современным учебным, учебно-лабораторным оборудованием, школьной мебелью, а также модернизация школьных пищеблоков.

Ремонт начнется уже в следующем году - в школах, которые наиболее остро в этом нуждаются. Всего в программу вошли около 150 образовательных учреждений.

Водными ресурсами богаты, но сети изношены на 80%

В числе приоритетных для республиканских властей задач - улучшение водоснабжения. Северная Осетия располагает значительными водными ресурсами, но водопроводные сети и объекты водоснабжения сильно изношены (до 80%) и нуждаются в реконструкции, замене и модернизации. На все это требуются значительные средства, которые республика рассчитывает получить из федерального центра.

Федеральный проект «Чистая вода», который реализуется в республике, увы, не может решить проблему. До 2024 года в его рамках выделено всего 300 млн руб. - этих денег не хватит даже на исправление ситуации в одном только Алагирском районе.

Сейчас уже все необходимые заявки на выделение Северной Осетии необходимых финансовых средств отправлены в Минстрой России и далее в Минэкономразвития.

Аналогичная ситуация сложилась и с системой водоотведения - более 85% ее требует полной реконструкции. Частично решить проблему поможет госпрограмма «Развитие СКФО», в рамках которой разработана проектно-сметная документация по нескольким важным объектам в столице, Алагире и Беслане. Но основные средства выделит федеральный центр - заявки тоже уже направлены на рассмотрение в федеральные Минэк и Минстрой.

Фото: пресс-служба главы РСО - Алания.

Голубое топливо - в каждый дом

В республике продолжается реализация программы догазификации - на средства инвестиционной программы ПАО «Газпром» на 2021 - 2025 гг., которая полностью синхронизирована с программой газификации Северной Осетии: в рамках инвестпрограммы в республике строят межпоселковые газопроводы, а на средства специальной надбавки к тарифу - внутрипоселковые газопроводы.

Сегодня уровень газификации региона составляет 95,1%, догазификация позволит повысить его до 97,2%. Для эффективности работы созданы республиканский и муниципальные штабы, сотрудники которых вместе с представителями администраций сел обходят домовладения и информируют жителей о проведении работ по газификации. В информационно-разъяснительной работе активно участвуют также республиканские и местные СМИ. Организована работа мобильных пунктов по приему заявлений, которая, в первую очередь, работает в труднодоступных горных районах республики. В этом году в соответствии с планом-графиком планируется подключить 270 домовладений (в 38 из них уже есть газ) и 1761 домовладение - в 2022-м.

ВАЖНО!

Правительство республики сейчас прорабатывает вопрос о возможной поддержке отдельных категорий жителей - субсидиями и строительством газопроводов внутри земельных участков.

Жилье по цене ниже рыночной

По инициативе Сергея Меняйло в Северной Осетии заработала программа, благодаря которой жители смогут приобрести жилье с отделкой под ключ по цене ниже рыночной. Раньше подобная программа была федеральной, и Северная Осетия участвовала в ней.

Теперь программа республиканская, и желающие принять в ней участие, а это практически любой житель республики, обращаются в специально созданные по месту работы комиссии и в жилотделы АМС по месту прописки, а также приходят в минстрой за консультацией.

Примечательно, что все квартиры, которые продаются в рамках программы, сдаются с отделкой. Немаловажно и то, что планировки квартир уже известны, и все участники программы могут выбирать жилье в соответствии со своими предпочтениями и возможностями. Всего будет построено 84 000 кв. метров жилья. Первые дома примут новоселов уже в 2022 году. Набор в программу продолжается.

Фото: пресс-служба главы РСО - Алания.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», являющегося составляющей нацпроекта «Жильё и городская среда», в республике реализуется адресная программа по переселению жителей из аварийного жилищного фонда. До 2025 года новоселами смогут стать жильцы 43 многоквартирных домов в 4 муниципальных образованиях - это более 20 тысяч кв. м, на которых проживают 1187 человек. Общая стоимость программы - 849,28 млн рублей, из них 684,29 млн - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 84,57 млн - деньги из республиканского бюджета, и еще почти столько же, 84,41 млн, выделены из местной казны.

Кстати, за предшествующие два года установленные для РСО - Алания целевые показатели были достигнуты с определенным превышением. С начала реализации проекта расселены 3,67 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, улучшены жилищные условия 200 человек. До конца текущего года планируется улучшить жилищные условия еще 254 человек, тем самым ликвидировав 4388,15 кв. метра аварийного жилья.

Кроме того, Северная Осетия подписала соглашение, в соответствии с которым обязуется досрочно, до 31 декабря 2023 года (изначально завершение программы было запланировано до 20 августа 2025 года. - Ред.), завершить региональную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

КСТАТИ

Решая насущные проблемы, в республике не забывают о такой важной отрасли, как культура, тем более что в этом году старейшему на Северном Кавказе театру - Русскому академическому Ордена Трудового Красного Знамени театру им. Е. Б. Вахтангова - исполнилось 150 лет.

«Владикавказский театр, столь нетерпеливо ожидаемый публикой, открыт... труппа театра способна украсить любую провинциальную сцену» - писала в апреле 1871 года газета «Терские ведомости». На сцену театра им. Е. Вахтангова выходило много знаменитостей: актриса Мария Савина, балерина Зинаида Гельцер, актер и драматург А. Сумбатов-Южин. Великий Коста Хетагуров работал здесь художником-декоратором, а литературной частью заведовал и писал пьесы для постановки сам Михаил Булгаков.

Сегодня театр под руководством народного артиста РФ Владимира Уварова популярен не только у себя дома, но и за пределами республики - артисты ездят на гастроли, участвуют в престижных театральных фестивалях и, конечно, откликаются на все значимые события в жизни Северной Осетии.