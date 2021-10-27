"Комендант Ставрополя" больше месяца скрывался от суда и приставов дома

"Комендант Ставрополя" Николай Соболев. Фото: соцсети

Промышленный районный суд Ставрополя закончил рассмотрение дела 66-летнего местного жителя Николай Соболева, которого обвиняли в участии в экстремистской организации "Союз Славянских Сил Руси", коротко — "СССР". Об этом сообщил источник "КП-Ставрополь" в суде.

Еще в 2016 году Николай узнал в интернете, что Советский Союз якобы юридически не исчез. Что в Москве уже несколько лет существует "новая власть", которая назначила в ряде регионов своих губернаторов. Поначалу пенсионер только наблюдал, вел скрытую агитацию в соцсетях и мессенджерах. И продолжал отрицать гражданство России. Но уже в 2019 году он решился вступить в СССР и получил от своего лидера знаковую должность — "комендант Ставрополя".

Для вступления в должность, которая никакой юридической силы не имеет, Николай собрал большой пакет документов, в том числе — профсоюзная книжка и комсомольский и партийный билеты. И что абсурднее всего — заплатил взнос в 500 "нелегитимных российских рублей".

Условия вступления в запрещенную организацию "СССР"

— Николай С. полностью погрузился в роль. Проводил беседы с мирными жителями, стал рассылать в органы власти Ставрополья документы о том, что его якобы назначили комендантом города. В его представлении, сейчас идет война. Чтобы взять контроль над ситуацией — в полицию города он направлял копию своего мандата и указы с печатью организации. А потом приходил в военную комендатуру, чтобы "познакомиться с сотрудниками".

В 2020 году в отношении "коменданта" начались следственные действия. И он решил выслать на имя следователя "предостережение", предлагая в письменной форме признать существование СССР. А когда тот отказал — пригрозил "военным трибуналом" и обвинил в "измене Родине".

Протокол, который написал "комендант" на следователя

Соболева обвиняли в участии в деятельности экстремистской организации. В сентябре 2021 года суд по делу пришлось прервать, потому что фигурант не явился на заседания четыре раза подряд — с августа 2021 года. Его объявляли в розыск.

— Обвиняемый просто сидел дома. Он не приходил, потому что не признает российский суд, — пояснил источник "КП-Ставрополь". — Правоохранительным органам пришлось арестовать его и привести на суд. Пенсионера приговорили к двум годам условного срока с таким же испытательным сроком.

ДОСЬЕ KP.RU

Организация "Союз славянских сил Руси" была образована в 2010 году московским стоматологом Сергеем Тараскиным 1962 года рождения, который объявил себя "врио президента СССР". Его последователи считают, что Советский Союз юридически не развалился, и продолжают жить по утратившим силу документам. По данным ФСБ, в 2018 году в секте состояло около 150 тысяч человек по всей стране. Согласно изъятым документам, члены организации мечтают о построении огромного государства на северном полушарии.

В августе 2019 года Верховный суд Коми признал "Союз славянских сил Руси" экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России.