Отсидел 10 лет и не имеет шрамов: что известно о сбежавшем из психбольницы Магомеде Алханове, члене банды Басаева

Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области

В федеральный розыск объявлен Магомед Алханов - особо опасный преступник, сбежавший из психиатрической больницы Астрахани 26 октября 2021. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Известно, что мужчине удалось покинуть больницу, расположенную на Началовском шоссе. Силовики уже второй день со служебными собаками пытаются найти злоумышленника. В городе и на выездах работают усиленные патрули.

Стражи порядка акцентируют внимание граждан на том, что, несмотря на свое субтильное телосложение, сбежавший мужчина очень опасен.

Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области

Дело в том, что имя, а также дата рождения (1982 год) Магомеда Алханова совпадают с данными члена банды Басаева, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Его задержали в июне 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне.

Причастность Алханова к преступлению была установлена в рамках расследования уголовного дела о нападении на псковских десантников. Злоумышленника задержали в Ставропольском крае. Как сообщил источник «КП-Ставрополь», по данному делу Алханову назначили психиатрическую экспертизу. Для ее проведения мужчину еще в конце августа доставили в Астрахань, а в октябре он совершил побег.

По предварительной информации, Алханов ранее был приговорен к 10 годам колонии за участие в незаконном вооруженном формировании, приготовлении к теракту и незаконному обороту оружия и боеприпасов. Наказание он уже отбыл. Административный надзор с Алханова также был снят.

Адвокат Алханова настаивает на его непричастности к атаке на псковских десантников. Защитник приводит два аргумента - подозреваемому на момент боя не было и 18 лет, а Басаев «никогда бы не взял с собой несовершеннолетнего», и на теле Алханова нет шрамов, а в таком кровопролитном бою они просто обязаны были появится.

Напомним, в ночь на 1 марта 2000 года десантники шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков.

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Приметы сбежавшего из психбольницы в Астрахани Магомеда Алханова: худощавого телосложения, седая борода. Был одет в спортивный костюм, кроссовки черного цвета.

Обо всех подозрительных лицах и транспортных средствах необходимо сообщить по телефонам: 112, 102, 8-8512-40-01-16 (Дежурная часть УМВД России по Астрахани).