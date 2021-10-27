Спустя 10 лет на экс-главу МРСК Северного Кавказа завели уголовные дела за хищение 3,5 млрд

Фото: АО "Севкавказэнерго"

В управлении ФСБ Ставропольского края сообщили, что следователи смогли возбудить уголовные дела против экс-главы МРСК Северного Кавказа Магомеда Каитова сразу по двум статьям - мошенничество в особо крупных размерах и организация преступного сообщества. Правда, сделать это получилось только через 10 лет после кражи 3,5 миллиардов рублей.

- Установлено, что Каитов, используя свое служебное положение, создал из бывших сотрудников МРСК Северного Кавказа и бывшего управляющего ОАО "ДЭСК" преступное сообщество, подозреваемое в хищении 3 млрд 464 млн рублей, - сказано в сообщении ведомства.

В ноябре 2011 года вице-премьер правительства России Игорь Сечин был на Ставрополье. И по результатам инспекционной поездки заявил об "отмывании денег" и применении "серых схем" филиалами МРСК Северного Кавказа. Начались долгие расследования и проверки.

В тот же год Каитова уволили с поста генерального директора компании. Следователи постепенно начали распутывать клубок сложных мошеннических схем Каитова и искать всех, кто был причастен к преступлениям. Выяснилось, что директор создал настоящее преступное сообщество.

Только в 2021 году ФСБ смогла четко назвать фамилии членов группировки. Ими оказались Каитов, Л. Трубенкова, А. Даниелян, Г. Галипова и Д. Давыдова. Против всех возбудили уголовные дела по соответствующим статьям.

Отметим, что следователи завели дела по преступлениям, которые совершили с 2006 по 2011 годы. Однако это не весь "послужной список" Каитова. Известно, что он подозревается в неуплате налогов на 48 миллионов рублей.

Сейчас он находится в международном розыске.

Ранее "КП-Северный Кавказ" подробно писала о том, как продвигалось расследование преступных схем Магомеда Каитова в 2012 году, и что сказал Владимир Путин по этому поводу.

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