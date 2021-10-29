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Общество29 октября 2021 8:00

В Карачаево-Черкесии делают ставку на сельское хозяйство

Глава КЧР Рашид ТЕМРЕЗОВ рассказал о достижениях в одной из ключевых для экономики республики отраслей и перспективах ее развития
Марина СЕРГЕЕВА
Марина СЕРГЕЕВА
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Фото: пресс-служба главы КЧР.

Фото: пресс-служба главы КЧР.

Карачаево-Черкесия издавна славится своими природными красотами и особыми климатическими условиями и привлекает людей со всего света как комфортабельное место для активного отдыха и оздоровления. Но наряду с туризмом одной из главных точек роста в республике по праву считается сельское хозяйство.

Фото: пресс-служба главы КЧР.

Фото: пресс-служба главы КЧР.

«В село вдохнули жизнь»

В КЧР 60% жителей - это селяне, забота о них - в приоритете у республиканских властей, которым удалось остановить отток населения из сел. Благодаря поддержке федерального центра там построены современные ФАПы, спорткомплексы, дома культуры, школы, детсады.

- Жители перестали уезжать, и это говорит о том, что село развивается, - отметил глава КЧР Рашид Темрезов.

Улучшаются условия жизни в поселках и аулах, но главное - у селян сегодня есть работа. Ежегодно в республике около 900 сельхозтоваропроизводителей, в том числе крестьянские фермерские хозяйства, пользуются господдержкой в рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства.

В течение нескольких лет в Карачаево-Черкесии успешно возрождают садоводство. С 2017 года в республике заложено 718,9 гектара садов, из них 616,3 га - это сады интенсивного типа, и 102,6 га - орехоплодные насаждения, - рассказали в региональном минсельхозе. - В этом году был собран первый урожай в экспериментальном саду персиков, который был заложен в 2020-м на площади в 1 гектар.

Фото: пресс-служба главы КЧР.

Фото: пресс-служба главы КЧР.

Успехам во многом способствует региональная целевая программа «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019 - 2021 годы», в рамках которой на финансовое обеспечение затрат на закладку мини-садов интенсивного типа предоставляются гранты. На сегодняшний день в республике уже высажено 22,5 га садов. За все время реализации программы ее участники получили 98,4 млн рублей.

- Программа даст нам возможность не только полностью покрыть потребность республики в яблоках, но и наладить поставки их в другие регионы страны, - говорит Рашид Темрезов. - Это стимул для развития отдаленных населенных пунктов, где открываются новые рабочие места.

Как отметили в аграрном ведомстве республики, увеличение объемов производства плодов станет толчком для строительства комплексов по переработке плодоовощной продукции и дальнейшего наращивания объемов производства с высокой добавленной стоимостью (в рамках инвестпроектов уже начато строительство фруктохранилищ мощностью по 5 тыс. тонн).

В числе лидеров

Успешно развивается в республике и производство овощей в зимних теплицах. Кстати, по этому направлению КЧР входит в топ-10 в России. Причем высококачественная продукция Карачаево-Черкесии нарасхват не только у местных жителей - она очень востребована и на прилавках московских супермаркетов. Производство томатов и огурцов ежегодно составляет более 45 тыс. тонн.

Еще одно перспективное для АПК республики направление - производство баранины.

- Наша цель - стать лидерами в России, и я уверен, что мы ее достигнем, - говорит Рашид Темрезов. - Сейчас в республике 800 тыс. голов, а, к примеру, в Дагестане поголовье составляет около 3 млн, но там, как и в Калмыкии, выращивают степного барашка, а у нас - карачаевская порода баранины. У нас субальпийские луга на высоте 1400 м, мы производим экологически чистый продукт.

Фото: пресс-служба главы КЧР.

Фото: пресс-служба главы КЧР.

Занять флагманские позиции республике позволит реализация нескольких крупных инвестпроектов, таких как реконструкция завода по переработке мяса «Кавказ-мясо», строительство откормочной площадки мощностью 50 тыс. голов овец единовременного содержания в Прикубанском районе. Инвестор - одна из самых динамично развивающихся компаний в России, ГК «Дамате». Сроки запуска убойной линии - март-апрель 2022 года.

На сегодняшний день, уточнили в минсельхозе КЧР, ведутся работы по бетонированию, возведению стен и перегородок, все идет по графику. В результате полного ввода в эксплуатацию мощность предприятия составит 720 тыс. голов в год. Компания планирует производить 42 т продукции в сутки, или 12,6 тыс. т в убойном весе в год. Также в результате реализации проекта будет создано порядка 450 новых рабочих мест:

- Кроме этого, наш инвестор, ГК «Дамате», ориентирован на поддержку личных фермерских овцеводческих хозяйств - чтобы у них всегда был гарантированный рынок сбыта. На заводе раньше работали 450 человек, сейчас будет работать тысяча.

КСТАТИ

Еще один крупный инвестпроект, реализуемый в КЧР, - проект «Рея» по выращиванию молочных коров, который в этом году уже вышел на полную производственную мощность. Проект уникален тем, что входит в союз компаний, который будет обеспечивать полный цикл производства молочной продукции, начиная с кормовой базы и заканчивая переработкой молока. В рамках проекта приобретено 915 голов племенного КРС голштинской породы. Сейчас поголовье на ферме увеличилось в 2,5 раза и составляет уже около 2,5 тысячи голов.

Цель проекта - восстановление племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота молочного направления голштинской породы и производство молока-сырья до 6 тыс. тонн, а также реализация племенных телок и нетелей около 150 голов в год в товарные хозяйства региона, что позволит существенно улучшить качество и увеличить молочную продуктивность. В прошлом году надой составил 9800 тонн - на 30% выше проектных значений.

Кроме того, на новый уровень вышел инвестпроект по разведению форели в Урупском районе. Инвестор построил помещения, в которых установлены чаны для разведения форели, где круглосуточно поддерживается определенная температура. Это позволит значительно увеличить объемы производства рыбы и, конечно, создать новые рабочие места, что очень важно для отдаленного района.

БИЗНЕС-ПРЕСС