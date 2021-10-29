В Карачаево-Черкесии делают ставку на сельское хозяйство

Фото: пресс-служба главы КЧР.

Карачаево-Черкесия издавна славится своими природными красотами и особыми климатическими условиями и привлекает людей со всего света как комфортабельное место для активного отдыха и оздоровления. Но наряду с туризмом одной из главных точек роста в республике по праву считается сельское хозяйство.

Фото: пресс-служба главы КЧР.

«В село вдохнули жизнь»

В КЧР 60% жителей - это селяне, забота о них - в приоритете у республиканских властей, которым удалось остановить отток населения из сел. Благодаря поддержке федерального центра там построены современные ФАПы, спорткомплексы, дома культуры, школы, детсады.

- Жители перестали уезжать, и это говорит о том, что село развивается, - отметил глава КЧР Рашид Темрезов.

Улучшаются условия жизни в поселках и аулах, но главное - у селян сегодня есть работа. Ежегодно в республике около 900 сельхозтоваропроизводителей, в том числе крестьянские фермерские хозяйства, пользуются господдержкой в рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства.

В течение нескольких лет в Карачаево-Черкесии успешно возрождают садоводство. С 2017 года в республике заложено 718,9 гектара садов, из них 616,3 га - это сады интенсивного типа, и 102,6 га - орехоплодные насаждения, - рассказали в региональном минсельхозе. - В этом году был собран первый урожай в экспериментальном саду персиков, который был заложен в 2020-м на площади в 1 гектар.

Фото: пресс-служба главы КЧР.

Успехам во многом способствует региональная целевая программа «Развитие садоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019 - 2021 годы», в рамках которой на финансовое обеспечение затрат на закладку мини-садов интенсивного типа предоставляются гранты. На сегодняшний день в республике уже высажено 22,5 га садов. За все время реализации программы ее участники получили 98,4 млн рублей.

- Программа даст нам возможность не только полностью покрыть потребность республики в яблоках, но и наладить поставки их в другие регионы страны, - говорит Рашид Темрезов. - Это стимул для развития отдаленных населенных пунктов, где открываются новые рабочие места.

Как отметили в аграрном ведомстве республики, увеличение объемов производства плодов станет толчком для строительства комплексов по переработке плодоовощной продукции и дальнейшего наращивания объемов производства с высокой добавленной стоимостью (в рамках инвестпроектов уже начато строительство фруктохранилищ мощностью по 5 тыс. тонн).

В числе лидеров

Успешно развивается в республике и производство овощей в зимних теплицах. Кстати, по этому направлению КЧР входит в топ-10 в России. Причем высококачественная продукция Карачаево-Черкесии нарасхват не только у местных жителей - она очень востребована и на прилавках московских супермаркетов. Производство томатов и огурцов ежегодно составляет более 45 тыс. тонн.

Еще одно перспективное для АПК республики направление - производство баранины.

- Наша цель - стать лидерами в России, и я уверен, что мы ее достигнем, - говорит Рашид Темрезов. - Сейчас в республике 800 тыс. голов, а, к примеру, в Дагестане поголовье составляет около 3 млн, но там, как и в Калмыкии, выращивают степного барашка, а у нас - карачаевская порода баранины. У нас субальпийские луга на высоте 1400 м, мы производим экологически чистый продукт.

Фото: пресс-служба главы КЧР.

Занять флагманские позиции республике позволит реализация нескольких крупных инвестпроектов, таких как реконструкция завода по переработке мяса «Кавказ-мясо», строительство откормочной площадки мощностью 50 тыс. голов овец единовременного содержания в Прикубанском районе. Инвестор - одна из самых динамично развивающихся компаний в России, ГК «Дамате». Сроки запуска убойной линии - март-апрель 2022 года.

На сегодняшний день, уточнили в минсельхозе КЧР, ведутся работы по бетонированию, возведению стен и перегородок, все идет по графику. В результате полного ввода в эксплуатацию мощность предприятия составит 720 тыс. голов в год. Компания планирует производить 42 т продукции в сутки, или 12,6 тыс. т в убойном весе в год. Также в результате реализации проекта будет создано порядка 450 новых рабочих мест:

- Кроме этого, наш инвестор, ГК «Дамате», ориентирован на поддержку личных фермерских овцеводческих хозяйств - чтобы у них всегда был гарантированный рынок сбыта. На заводе раньше работали 450 человек, сейчас будет работать тысяча.

КСТАТИ

Еще один крупный инвестпроект, реализуемый в КЧР, - проект «Рея» по выращиванию молочных коров, который в этом году уже вышел на полную производственную мощность. Проект уникален тем, что входит в союз компаний, который будет обеспечивать полный цикл производства молочной продукции, начиная с кормовой базы и заканчивая переработкой молока. В рамках проекта приобретено 915 голов племенного КРС голштинской породы. Сейчас поголовье на ферме увеличилось в 2,5 раза и составляет уже около 2,5 тысячи голов.

Цель проекта - восстановление племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота молочного направления голштинской породы и производство молока-сырья до 6 тыс. тонн, а также реализация племенных телок и нетелей около 150 голов в год в товарные хозяйства региона, что позволит существенно улучшить качество и увеличить молочную продуктивность. В прошлом году надой составил 9800 тонн - на 30% выше проектных значений.

Кроме того, на новый уровень вышел инвестпроект по разведению форели в Урупском районе. Инвестор построил помещения, в которых установлены чаны для разведения форели, где круглосуточно поддерживается определенная температура. Это позволит значительно увеличить объемы производства рыбы и, конечно, создать новые рабочие места, что очень важно для отдаленного района.