Полицейские из Осетии больше километра на руках несли до скорой грибника с сердечным приступом

Сотрудники ППС оказались в нужное время в нужном месте

В Северной Осетии сотрудники ППС спасли 57-летнего Артура Егизарова, потерявшего сознание в глуши леса. С соседкой Лаурой мужчина отправился за грибами, когда у него случился сердечный приступ. Ждать помощи было не от кого. К счастью, крики услышали полицейские Олег Хамикоев и Артур Келехсаев, патрулировавшие тот район на служебном автомобиле. По словам сотрудников, крики доносились далеко из леса, куда не проедет ни один автомобиль.

Полицейские бегом преодолели больше 1 км. Мужчина лежал без сознания в критическом состоянии. Хамикоев и Келехсаев оказали ему первую помощь и вызвали «Скорую», подробно сообщив маршрут. Но было понятно, что бригада потратит драгоценное время, пока сумеет пробраться в глушь.

Полицейские приняли решение эвакуировать мужчину вручную. Это осложняло сложный рельеф, мокрая трава и образовавшаяся после дождя слякоть. И все же эвакуация прошла успешно и 57-летнего Артура Егизарова успели передать медикам, которые быстро доставили его в больницу Владикавказа. Мужчина выжил благодаря своевременно оказанной помощи.

По словам его супруги Майи, похожий приступ случился у мужа пару месяцев назад. И точно также его спасали врачи Скорой помощи. Семья пострадавшего поблагодарила сотрудников ППС за спасение жизни.

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